ना गेहूं का आटा, ना मैदा: ऐसे बनाएं हेल्दी मोमोज
मोमोज एक लोकप्रिय तिब्बती डिश है जिसे भारत में भी खूब पसंद किया जाता है।
टेस्टी मोमोज
मैदा की जगह आटे से मोमोज बनाने से यह ज्यादा पौष्टिक और फाइबर युक्त होते हैं। (रागी, ज्वार या फिर राजगिरे का आटा चुन सकते हैं।)
हेल्दी
सबसे पहले आटे को गूंथ लें और छोटी-छोटी लोइयां बना लें। इन्हें बेलकर पतली पूरियां तैयार करें।
स्टेप 1
सब्जियों को बारीक काट लें और मसाले डालकर मिक्स करें। यह मोमोज की फिलिंग होगी।
स्टेप 2
पूरियों में फिलिंग भरें और किनारों को अच्छे से बंद कर दें।
स्टेप 3
मोमोज को स्टीमर में रखें और 10-15 मिनट तक स्टीम करें।
स्टेप 4
तैयार हैं आपके स्वादिष्ट और हेल्थी आटे के मोमोज, चटनी के साथ परोसें।
परोसें
इन्हें और पौष्टिक बनाने के लिए सब्जियों के साथ पनीर या टोफू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
स्वाद और सेहत
