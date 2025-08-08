By Vimlesh Kumar
PUBLISHED August 08, 2025
मोहम्मद सिराज ने टेस्ट में कुल कितने विकेट हासिल किए हैं?
इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने पांच मैचों की सीरीज में 23 विकेट लिए।
मोहम्मद सिराज
सिराज ने भारत को सीरीज 2-2 से बराबर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सीरीज बराबर
मोहम्मद सिराज ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया था।
बीजीटी में भी शानदार प्रदर्शन
सिराज के टेस्ट करियर का ग्राफ अब दिनों-दिन ऊपर जा रहा है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अब तक कुल कितने विकेट लिए हैं, आइए आपको बताते हैं।
टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट हासिल किए?
मोहम्मद सिराज ने अब तक कुल 41 टेस्ट मैच खेले हैं।
खेले हैं कुल 41 मैच
इन 41 टेस्ट मैचों की 76 पारियों में गेंदबाजी करने का मौका मिला है।
76 पारियों में की है गेंदबाजी
सिराज ने इन 76 पारियों में 31.06 की औसत से 123 विकेट हासिल किए हैं।
हासिल किए हैं 123 विकेट
15 रन देकर 6 विकेट हासिल करना उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन है।
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
सिराज ने अपने करियर में अब तक कुल 5 बार पांच विकेट हॉल हासिल किए हैं।
पांच बार लिया फाइफर
