By Vimlesh Kumar 
PUBLISHED August 08, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

मोहम्मद सिराज ने टेस्ट में कुल कितने विकेट हासिल किए हैं?

इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने पांच मैचों की सीरीज में 23 विकेट लिए।

मोहम्मद सिराज

Pic Credit: Social Media

सिराज ने भारत को सीरीज 2-2 से बराबर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सीरीज बराबर 

Pic Credit: Social Media

मोहम्मद सिराज ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया था।

बीजीटी में भी शानदार प्रदर्शन

Pic Credit: Social Media

सिराज के टेस्ट करियर का ग्राफ अब दिनों-दिन ऊपर जा रहा है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अब तक कुल कितने विकेट लिए हैं, आइए आपको बताते हैं।

टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट हासिल किए?

Pic Credit: Social Media

मोहम्मद सिराज ने अब तक कुल 41 टेस्ट मैच खेले हैं।

खेले हैं कुल 41 मैच

Pic Credit: Social Media

इन 41 टेस्ट मैचों की 76 पारियों में गेंदबाजी करने का मौका मिला है।

76 पारियों में की है गेंदबाजी

Pic Credit: Social Media

सिराज ने इन 76 पारियों में 31.06 की औसत से 123 विकेट हासिल किए हैं।

हासिल किए हैं 123 विकेट

Pic Credit: Social Media

15 रन देकर 6 विकेट हासिल करना उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन है। 

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

Pic Credit: Social Media

सिराज ने अपने करियर में अब तक कुल 5 बार पांच विकेट हॉल हासिल किए हैं।

पांच बार लिया फाइफर

Pic Credit: Social Media

ODI क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक छक्के किसने लगाए हैं?

 Click Here