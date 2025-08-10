By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 10, 2025
जिस लड़की से थीं डेटिंग की खबरें, सिराज ने उसी से बंधवा ली राखी, देखिए तस्वीरें
भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और दिग्गज सिंगर आशा भोसले की पोती जनाई भोसले के रिलेशनशिप में होने की खबरें एक वक्त पर काफी तेज थीं।
मोहम्मद सिराज के डेटिंग की खबरें
हालांकि, अब इन खबरों में पूर्ण विराम लग चुका है। ऐसा इसलिए, क्योंकि जनाई भोसले ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की कलाई में राखी बांध दी है।
लग चुका है पूर्ण विराम
जनाई भोसले ने रक्षाबंधन पर अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया।
जनाई भोसले ने शेयर किया वीडियो
ग्रीन कलर का सूट पहने जनाई दिख रही हैं, वहीं सिराज व्हाइट कुर्ता-पायजामा में खूब जंच रहे हैं।
दोनों का पहनावा
वीडियो में जनाई मोहम्मद सिराज के हाथ में राखी बांधती नजर आ रही हैं। इसके बाद क्रिकेटर जनाई को रक्षाबंधन का तोहफा भी देते दिखाई देते हैं।
रक्षाबंधन
तस्वीरों से साफ है कि इन दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता है और डेटिंग की खबरें अफवाह मात्र थीं।
रिश्ते को किया साफ
बता दें कि जनाई भोसले पहले कई बार कह चुकी हैं कि वे मोहम्मद सिराज को अपना भाई मानती हैं।
पहले भी कई बार कर चुकी हैं जाहिर
इसके बावजूद अफवाहों का बाजार था कि इन दोनों के रिश्ते को लेकर गर्म ही रहता था।
अफवाहों का बाजार गर्म था
ऐसे में रक्षाबंधन के मौके पर जनाई ने अपने और सिराज के रिश्ते का सबूत दे दिया है। साथ ही अफवाह उड़ाने वाले लोगों और ट्रोलर्स को भी जवाब दिया है।
दिया पुख्ता सबूत
