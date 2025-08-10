By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 10, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

जिस लड़की से थीं डेटिंग की खबरें, सिराज ने उसी से बंधवा ली राखी, देखिए तस्वीरें

भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और दिग्गज सिंगर आशा भोसले की पोती जनाई भोसले के रिलेशनशिप में होने की खबरें एक वक्त पर काफी तेज थीं।

मोहम्मद सिराज के डेटिंग की खबरें 

Insta: zanaibhosle

हालांकि, अब इन खबरों में पूर्ण विराम लग चुका है। ऐसा इसलिए, क्योंकि जनाई भोसले ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की कलाई में राखी बांध दी है।

लग चुका है पूर्ण विराम

Insta: zanaibhosle

जनाई भोसले ने रक्षाबंधन पर अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया।

जनाई भोसले ने शेयर किया वीडियो

Insta: zanaibhosle

ग्रीन कलर का सूट पहने जनाई दिख रही हैं, वहीं सिराज व्हाइट कुर्ता-पायजामा में खूब जंच रहे हैं।

दोनों का पहनावा 

Insta: zanaibhosle

वीडियो में जनाई मोहम्मद सिराज के हाथ में राखी बांधती नजर आ रही हैं। इसके बाद क्रिकेटर जनाई को रक्षाबंधन का तोहफा भी देते दिखाई देते हैं।

रक्षाबंधन

Insta: zanaibhosle

तस्वीरों से साफ है कि इन दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता है और डेटिंग की खबरें अफवाह मात्र थीं।

रिश्ते को किया साफ

Insta: zanaibhosle

बता दें कि जनाई भोसले पहले कई बार कह चुकी हैं कि वे मोहम्मद सिराज को अपना भाई मानती हैं।

पहले भी कई बार कर चुकी हैं जाहिर

Insta: zanaibhosle

इसके बावजूद अफवाहों का बाजार था कि इन दोनों के रिश्ते को लेकर गर्म ही रहता था।

अफवाहों का बाजार गर्म था 

Insta: zanaibhosle

ऐसे में रक्षाबंधन के मौके पर जनाई ने अपने और सिराज के रिश्ते का सबूत दे दिया है। साथ ही अफवाह उड़ाने वाले लोगों और ट्रोलर्स को भी जवाब दिया है।

दिया पुख्ता सबूत

Insta: zanaibhosle

सचिन तेंदुलकर Vs जो रूट: 158 टेस्ट मैचों के बाद कौन बेस्ट?

 Click Here