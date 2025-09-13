By Mohit
क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की राखी सिस्टर

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की राखी सिस्टर जनाई भोसले हैं। जनाई ने रक्षा बंधन पर सिराज को राखी बांधी थी।

रक्षा बंधन से पहले तक इन दोनों की डेटिंग की खबरें थीं मगर साथ में राखी सेलिब्रेशन करके दोनों ने इन अफवाहों पर सीधे तौर पर रोक लगा दी। 

जनाई भोसले का बॉलीवुड से खास कनेक्शन है। दरअसल वे मशहूर सिंगर आशा भोसले की पोती हैं।

दादी की तरह जनाई भी सिंगर हैं। वे सॉन्ग राइटर और कंपोजर भी हैं।

यही नहीं वे 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' फिल्म में नजर आने वाली हैं।

जनाई भोसले दादी के साथ स्टेज शो कर चुकी हैं। बीत दिनों उनका गाया गाना 'केहंदी है' भी काफी पसंद किया गया था।

जनाई सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी तस्वीरें और वीडियोज फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।

आशा भोसले की पोती फैशन और ग्लैमर के मामले में तो आगे हैं ही मगर फिटनेस में भी कम नहीं।

जनाई पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है। एथनिक में तो वे सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।

इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव जनाई को 3 लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।

