क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की राखी सिस्टर
भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद
सिराज
की राखी
सिस्टर
जनाई
भोसले
हैं। जनाई ने रक्षा बंधन पर
सिराज
को राखी बांधी थी।
राखी बांधी थी
रक्षा बंधन से पहले तक इन दोनों की
डेटिंग
की खबरें थीं मगर साथ में राखी
सेलिब्रेशन
करके दोनों ने इन अफवाहों पर सीधे तौर पर रोक लगा दी।
अफवाह थी
जनाई
भोसले
का
बॉलीवुड
से खास कनेक्शन है। दरअसल वे मशहूर
सिंगर
आशा
भोसले
की पोती हैं।
खास कनेक्शन
दादी की तरह जनाई भी
सिंगर
हैं। वे
सॉन्ग
राइटर
और
कंपोजर
भी हैं।
दादी की तरह सिंगर
यही नहीं वे 'द
प्राइड
ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' फिल्म में नजर आने वाली हैं।
फिल्म डेब्यू करेंगी
जनाई
भोसले
दादी के साथ
स्टेज
शो कर चुकी हैं। बीत दिनों उनका गाया गाना '
केहंदी
है' भी काफी पसंद किया गया था।
काफी पसंद
जनाई
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
हैं और लगातार अपनी तस्वीरें और
वीडियोज
फैन्स
के साथ शेयर करती रहती हैं।
शेयर करती रहती हैं
आशा
भोसले
की पोती
फैशन
और
ग्लैमर
के मामले में तो आगे हैं ही मगर
फिटनेस
में भी कम नहीं।
फैशन
और
ग्लैमर
जनाई पर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल लगता है।
एथनिक
में तो वे सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
अप्सरा से कम नहीं
इंस्टाग्राम
पर काफी
एक्टिव
जनाई को
3
लाख से ज्यादा
यूजर्स
फॉलो
करते हैं।
इतने इंस्टा फॉलोअर्स
