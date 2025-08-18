By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
मोहम्मद कैफ ने चुनी एशिया कप के लिए इंडिया की प्लेइंग 11, इन खिलाड़ियों को किया बाहर
एशिया कप टी-20 के लिए मोहम्मद कैफ द्वारा चुनी गई प्लेइंग 11 में संजू सैमसन भारत के पहले सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर होंगे।
संजू सैमसन
Pic Credit: Social Media
मोहम्मद कैफ ने संजू के साथी ओपनर के रूप में अभिषेक शर्मा को चुना है। बता दें कि अभिषेक शर्मा पूरी दुनिया के सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज हैं।
अभिषेक शर्मा
Pic Credit: Social Media
नंबर तीन के लिए मोहम्मद कैफ ने अपनी टीम में तिलक वर्मा को रखा है।
तिलक वर्मा
Pic Credit: Social Media
चौथे नंबर पर कैफ की टीम में कप्तान सूर्यकुमार यादव होंगे।
सूर्यकुमार यादव
Pic Credit: Social Media
नंबर पांच पर बल्लेबाजी का जिम्मा अक्षर पटेल संभालेंगे। कैफ ने उन्हें भारतीय टीम का उप-कप्तान भी बनाया है।
अक्षर पटेल
Pic Credit: Social Media
उन्होंने नंबर 6 के लिए हार्दिक पांड्या को चुना है। हार्दिक पांड्या आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर हैं।
हार्दिक पांड्या
Pic Credit: Social Media
कैफ की टीम में शिवम दुबे भी शामिल हैं।
शिवम दुबे
Pic Credit: Social Media
मोहम्मद कैफ ने अपनी प्लेइंग 11 में वाशिंगटन सुंदर को भी शामिल किया है।
वाशिंगटन सुंदर
Pic Credit: Social Media
मोहम्मद कैफ द्वारा चुनी गई टीम में एक जो प्रॉपर स्पिनर रहेंगे वे कुलदीप यादव होंगे।
कुलदीप यादव
Pic Credit: Social Media
इसके अलावा मोहम्मद कैफ की टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रहेंगे।
जसप्रीत बुमराह
Pic Credit: Social Media
जसप्रीत बुमराह का साथ तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में अर्शदीप सिंह देंगे।
अर्शदीप सिंह
Pic Credit: Social Media
कैफ ने 15 सदस्यीय टीम में वरुण चक्रवर्ती, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज और जितेश शर्मा को भी शामिल किया है। उनकी 15 में यशस्वी जायसवाल नहीं हैं।
15 सदस्यीय टीम में ये भी शामिल
Video Credit: Social Media
