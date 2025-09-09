By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 09, 2025
LIVE HINDUSTAN
हैवी ब्रेस्ट के लिए मॉडर्न ब्लाउज डिजाइंस
Fashion
हैवी ब्रेस्ट वाली लड़कियां या महिलाएं अक्सर स्टाइलिश ब्लाउज कैरी करने में कतराती हैं। उन्हें लगता है कि परफेक्ट लुक नहीं मिलेगा।
हैवी ब्रेस्ट
Instagram: sobhitad
अगर आप भी मॉडर्न और स्टाइलिश ब्लाउज कैरी करना चाहती हैं, तो कई लेटेस्ट डिजाइंस आने लगी हैं। जो हैवी ब्रेस्ट पर भी सुंदर दिखेंगे।
मॉडर्न डिजाइंस
Instagram: kritisanon
हैवी ब्रेस्ट पर आप कॉलर वाली डिजाइन बनवा सकती हैं। इस तरह के ब्लाउज आजकल खूब चल रहे हैं।
कॉलर डिजाइन
Instagram: vidyabalan
कट स्लीवलेस पैटर्न के साथ फुल गले वाला ब्लाउज सिलवाएं। इसमें हैवी ब्रेस्ट के साथ परफेक्ट शेप मिलेगा।
कट स्लीवलेस
Instagram: vidyabalan
लंबी बाजू के साथ आप डीप नेक ब्लाउज सिलवा सकती हैं। इस तरह के ब्लाउज पैटर्न में आप स्टाइलिश दिखेंगी।
डीप नेक
Instagram: vidyabalan
सिंपल डिजाइन
सिंपल ब्लाउज डिजाइन भी हैवी ब्रेस्ट पर अच्छे लगेंगे। लेकिन साड़ी हैवी होनी चाहिए। हैवी साड़ी पर सिंपल लुक अच्छा लगेगा।
Instagram: vidyabalan
नेट स्टाइल
लड़कियां नेट स्टाइल वाला ब्लाउज डिजाइन सिलवा सकती हैं। इससे ब्रेस्ट को लिफ्ट अप करने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
Instagram: sobhitad
स्क्वॉयर शेप
Instagram: sobhitad
शोभिता की तरह आप स्लीवलेस लुक में स्क्वॉयर डिजाइन वाला ब्लाउज बनवाएं। ये अच्छा लुक देगा।
फुल स्लीव्स लुक
Instagram: vidyabalan
वी नेक के साथ फुल स्लीव्स ब्लाउज डिजाइन भी अच्छा लगेगा। हैवी ब्रेस्ट के साथ भी ये जचेगा।
ब्रॉड स्लीवलेस स्टाइल
विद्या ने साड़ी के साथ ब्लैक कलर का ब्लाउज पहना है, जो ब्रॉड स्टाइल स्लीवलेस में है। ये भी सुंदर लगेगा।
Instagram: vidyabalan
पंखुड़ी शर्मा के 9 देसी लुक्स
Click Here