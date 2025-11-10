By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 10, 2025
मिट्टी के पुराने दीये को पूजा में फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं
पूजा-पाठ में किसी शुद्ध धातु से बने बर्तनों और दीयों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मिट्टी के दीये भी शुभ माने जाते हैं।
पूजा-पाठ
कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या धातु से बने दीयों की तरह ही मिट्टी के दीये भी दोबारा पूजा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं या नहीं। आइए जानें इसके बारे में विस्तार से।
मिट्टी के दीये
हिंदू धर्म के नियमों के मुताबिक, पूजा-पाठ में इस्तेमाल हुए मिट्टी के दीये को दोबारा उपयोग में लेना शुभ नहीं माना जाता है।
शुभ नहीं होता
मान्यता है कि पूजा में इस्तेमाल हुए दीये नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं, इसलिए उनका फिर से उपयोग वर्जित है।
नकारात्मक ऊर्जा
इस्तेमाल किया दीया बहते जल में विसर्जित करें या पीपल के पेड़ तले दबाएं। मिट्टी के दीयों को कूड़े में ना फेंकें, मिट्टी को मिट्टी में मिलाएं।
पुराने दीये का क्या करें
पुराने दीये को नदी में विसर्जित करना पर्यावरण के लिए हानिकारक है। बेहतर है मिट्टी में दबाएं या रिसाइकल करें, गंदगी ना फैलाएं।
पर्यावरण का ध्यान
नया मिट्टी का दीया लक्ष्मी और समृद्धि का प्रतीक है। वह पूजा की सारी सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करता है, घर में सुख लाता है।
नया दीया क्यों शुभ
मिट्टी के दीये को एक बार ही जलाएं, नया दीया नई शुरुआत है। शास्त्र और पर्यावरण दोनों का सम्मान करें।
नियमों का रखें ध्यान
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
