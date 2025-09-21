By Mohit
PUBLISHED Sep 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
इनका BCCI अध्यक्ष बनना लगभग फाइनल!
भारतीय क्रिकेट
कंट्रोल
बोर्ड (
बीसीसीआई
) को जल्द नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इसका आधिकारिक एलान 28 सितंबर को किया जाएगा।
जल्द एलान
Source: Insta
पूर्व क्रिकेटर मिथुन
मन्हास
का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है।
पूर्व क्रिकेटर
Source: Insta
शनिवार रात दिल्ली में पूर्व वरिष्ठ
पदाधिकारियों
सहित
बीसीसीआई
के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक में उनके नाम पर लगभग
सहमति
बन गई।
सहमति
बन गई
Source: Insta
बीसीसीआई
के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव 28 सितंबर को बोर्ड की वार्षिक आम बैठक (
AGM)
में होंगे।
आम बैठक पर निगाहें
Source: Insta
आपको बता दें कि अगर मिथुन इस पद पर चुन लिए जाते हैं तो वे पहले ऐसे अध्यक्ष होंगे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है।
नहीं खेले इंटरनेशनल
Source: Insta
इंटरनेशनल क्रिकेट का तो नहीं मगर मिथुन के पास
फर्स्ट
क्लास क्रिकेटर का अच्छा खासा अनुभव है। उन्होंने 157
फर्स्ट
क्लास मैच खेले हैं।
फर्स्ट
क्लास
Source: Insta
मिथुन
आईपीएल
में तीन टीमों के लिए खेले। उन्होंने चेन्नई
सुपर
किंग्स
,
पुणे
वॉरियर्स
और दिल्ली
डेयरडेविल्स
के लिए खेला।
आईपीएल में खेले
Source: Insta
फर्स्ट
क्लास क्रिकेट में मिथुन ने 9714 रन अपने नाम किए। जिनमें 27 शतक और 49
अर्धशतक
शामिल हैं।
फर्स्ट क्लास में इतने रन
Source: Insta
लिस्ट
-ए की बात करें तो मिथुन ने 4126 रन बनाए। इस दौरान बल्ले से 5 शतक और 26
अर्धशतक
निकले।
लिस्ट-ए करियर
Source: Insta
टी-20
करियर
की बात करें तो मिथुन ने 91 मैच खेले जिनमें 1170 रन अपने नाम किए। इस दौरान 1
अर्धशतक
जड़ा।
टी-20 करियर
Source: Insta
…
जब पहली बार भारतीय सुंदरी से मिले था पाक गेंदबाज
Click Here