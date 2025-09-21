By Mohit
PUBLISHED Sep 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

इनका BCCI अध्यक्ष बनना लगभग फाइनल!

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को जल्द नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इसका आधिकारिक एलान 28 सितंबर को किया जाएगा।

जल्द एलान

Source: Insta

पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है।

पूर्व क्रिकेटर

Source: Insta

शनिवार रात दिल्ली में पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक में उनके नाम पर लगभग सहमति बन गई।

सहमति बन गई

Source: Insta

बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव 28 सितंबर को बोर्ड की वार्षिक आम बैठक (AGM) में होंगे।

आम बैठक पर निगाहें

Source: Insta

आपको बता दें कि अगर मिथुन इस पद पर चुन लिए जाते हैं तो वे पहले ऐसे अध्यक्ष होंगे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है।

नहीं खेले इंटरनेशनल

Source: Insta

इंटरनेशनल क्रिकेट का तो नहीं मगर मिथुन के पास फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का अच्छा खासा अनुभव है। उन्होंने 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं।

फर्स्ट क्लास

Source: Insta

मिथुन आईपीएल में तीन टीमों के लिए खेले। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स, पुणे वॉरियर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेला।

आईपीएल में खेले

Source: Insta

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मिथुन ने 9714 रन अपने नाम किए। जिनमें 27 शतक और 49 अर्धशतक शामिल हैं।

फर्स्ट क्लास में इतने रन

Source: Insta

लिस्ट-ए की बात करें तो मिथुन ने 4126 रन बनाए। इस दौरान बल्ले से 5 शतक और 26 अर्धशतक निकले।

लिस्ट-ए करियर

Source: Insta

टी-20 करियर की बात करें तो मिथुन ने 91 मैच खेले जिनमें 1170 रन अपने नाम किए। इस दौरान 1 अर्धशतक जड़ा।

टी-20 करियर

Source: Insta

जब पहली बार भारतीय सुंदरी से मिले था पाक गेंदबाज

 Click Here