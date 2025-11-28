By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 28, 2025
मिचेल स्टार्क के अनुसार ये हैं दुनिया के 3 महान क्रिकेटर
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने कई बड़े खिलाड़ियों के साथ मैदान पर प्रदर्शन किया है।
मिचेल स्टार्क
हाल ही में उन्होंने उन तीन क्रिकेटरों का नाम बताया है, जिनके साथ खेलना उनके लिए सबसे यादगार रहा।
प्रभावशाली खिलाड़ी
इन तीन खिलाड़ियों में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल है।
एक भारतीय भी शामिल
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को विराट कोहली के साथ साझा किए गए वक्त बहुत यादगार लगते हैं। स्टार्क ने कहा कि विराट कोहली उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं।
विराट कोहली
भारतीय पूर्व कप्तान के जुनून, फिटनेस और मैच विनिंग क्षमता ने स्ट्रार्क को हमेशा प्रभावित किया है।
जुनून, फिटनेस और मैच विनिंग क्षमता
विराट कोहली का आत्मविश्वास, कठिन परिस्थितियों में मैच को खींचने की क्षमता और हर फॉर्मेट में उनका दबदबा हमेशा सभी को प्रेरित करता रहा है।
कोहली का आत्मविश्वास
मिचेल स्टार्क ने विराट कोहली के बाद ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को अपने साथ खेलने वाले खिलाड़ियों में सबसे प्रभावशाली माना है।
स्टीव स्मिथ
स्टीव स्मिथ को स्टार्क ने “क्रिकेटिंग जीनियस” बताया।
क्रिकेटिंग जीनियस
एबी डिविलियर्स
विराट कोहली और स्टीव स्मिथ के अलावा दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने भी खासा प्रभावित किया है। मिचेल स्टार्क ने एबी डिविलियर्स के मैच को बदलने की क्षमता को अपने करियर का अनोखा अनुभव कहा।
