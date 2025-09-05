By Mohit
स्टार्क की वाइफ, जीती हैं इतनी ट्रॉफी

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिचेल स्टार्क ने टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। स्टार्क तो क्रिकेटर हैं ही मगर उनकी वाइफ एलिसा हीली भी ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं।

रिटायरमेंट

आज हम आपको मिचेल स्टार्क और उनकी वाइफ ने कितनी आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

आइए जानते हैं

सबसे पहले बात एलिसा हीली की करते हैं। वे अबतक कुल 10 टेस्ट मैच, 116 वनडे मैच और 162 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं।

एलिसा का करियर

एलिसा ने अपने अबतक के करियर में 8 आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं।

8 आईसीसी ट्रॉफी

एलिसा हीली 2 वनडे वर्ल्ड कप तो 6 टी-20 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रह चुकी हैं।

वनडे और टी-20

विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर हिली ने टेस्ट में 489 रन, वनडे में 3198 रन तो टी-20 इंटरनेशनल में 3054 रन बनाए हैं।

इतने रन

बात करें मिचेल स्टार्क की तो उन्होंने अपने अबतक के करियर में कुल 4 आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की हैं।

मिचेल का करियर

मिचेल स्टार्क ने दो वनडे वर्ल्ड कप (2015 और 2023) तो एक टी-20 वर्ल्ड कप (2021) तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2023) अपने नाम की हुई है।

ये चार टाइटल

ओवरऑल बात करें तो हसबैंड वाइफ की इस जोड़ी ने कुल 12 आईसीसी ट्रॉफी अपने घर पर सजा रखी हैं।

कुला मिलाकर 12

आपको बता दें कि स्टार्क ने अपने करियर में अबतक 100 टेस्ट मैच, 127 वनडे मैच और 65 टी-20 इंटनरेशनल मैच खेले हैं।

खेले हैं इतने मैच

