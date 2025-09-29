By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
कन्या पूजन में गलती से ना करें ये काम, नहीं मिलेगा पूजा का फल
नवरात्रि में कन्या पूजन मां दुर्गा की कृपा पाने का विशेष विधान है। लेकिन इस दौरान कुछ गलतियां पूजा का फल कम कर सकती हैं।
कन्या पूजन
महाष्टमी या महानवमी के दिन कन्याओं को मां का स्वरूप मानकर पूजा किया जाता है और उन्हें भोजन कराने के साथ ही कुछ उपाहार भी दिया जाता है।
कन्या पूजन की परंपरा
कन्याओं को काले रंग की कोई वस्तु जैसे काले कपड़े या गहने भेंट ना करें। काले रंग की चीजें भेंट करने से शनि का प्रभाव बढ़ता है।
काले रंग की चीजें
चमड़े से बनी वस्तुएं (बेल्ट, बैग) कन्याओं को ना दें। यह अशुभ माना जाता है और ऐसी चीजें भेंट करने से पूजा का फल एकदम नहीं मिलता है।
चमड़े की चीजें
स्टील या लोहे की चीजें (बर्तन, गहने) भेंट करने से राहु-केतु दोष बढ़ता है। ऐसे में इन तरह की चीजों को भेंट करने से बचें।
स्टील या लोहे की चीजें
अगर कन्याओं का पेट भरा हो, तो जबरदस्ती भोजन ना कराएं। उन्हें देवी स्वरूप मानकर प्रेम से व्यवहार करें।
जबरदस्ती भोजन ना कराएं
कन्या पूजन के बाद पूजा स्थान को तुरंत साफ ना करें। यह मां की ऊर्जा को बाधित करता है।
पूजा स्थान तुरंत साफ ना करें
कन्याओं को मां का स्वरूप मानें। उनके साथ क्रोध या अनादर से पेश ना आएं। यह पूजा को प्रभावित करता है।
कन्याओं का सम्मान
कन्याओं को लाल चुनरी, मिठाई, चूड़ियां या फल भेंट करें। यह मां को प्रसन्न करता है और पुण्य देता है।
शुभ उपहार दें
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
नवरात्रि खत्म होने के बाद बोए हुए जौ का क्या करें?
Click Here