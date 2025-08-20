By Shubhangi Gupta
August 20, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

मनिका विश्वकर्मा: मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के एथनिक लुक्स

मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल अपने नाम किया है और हर जगह उन्हीं के चर्चे हैं।

मनिका विश्वकर्मा

Instagram: mani_navrang

सोशल मीडिया पर मनिका की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। उनका एथनिक स्टाइल भी कुछ कम नहीं है।

स्टाइल

Instagram: mani_navrang

सूट से लेकर साड़ी और लहंगा तक, मनिका के एथनिक लुक्स देखने लायक हैं।

एथनिक

Instagram: mani_navrang

लाल और पीले रंग का ये ट्रेडिशनल सूट बेहद खूबसूरत है और मनिका ने बखूबी स्टाइल भी किया है।

खूबसूरत

Instagram: mani_navrang

हैवी वर्क वाले इस डिजाइनर लहंगे में मनिका परफेक्ट ब्राइडल फैशन गोल्स दे रही हैं।

लहंगा स्टाइल

Instagram: mani_navrang

सुर्ख लाल रंग की साड़ी और ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ मनिका ने परफेक्ट साउथ इंडियन लुक क्रिएट किया है।

साउथ इंडियन लुक

Instagram: mani_navrang

पेस्टल कलर के इस एंबेलिश्ड लहंगे में मनिका का लुक ग्रेस और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बो है।

मॉडर्न टच

Instagram: mani_navrang

सिंपल लहंगा के साथ ऑफ शोल्डर चोली और दुपट्टा बेहद खूबसूरत लग रहे हैं।

लहंगा-चोली

Instagram: mani_navrang

