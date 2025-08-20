By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
मनिका विश्वकर्मा: मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के एथनिक लुक्स
मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल अपने नाम किया है और हर जगह उन्हीं के चर्चे हैं।
मनिका विश्वकर्मा
Instagram:
mani_navrang
सोशल मीडिया पर मनिका की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। उनका एथनिक स्टाइल भी कुछ कम नहीं है।
स्टाइल
Instagram:
mani_navrang
सूट से लेकर साड़ी और लहंगा तक, मनिका के एथनिक लुक्स देखने लायक हैं।
एथनिक
Instagram:
mani_navrang
लाल और पीले रंग का ये ट्रेडिशनल सूट बेहद खूबसूरत है और मनिका ने बखूबी स्टाइल भी किया है।
खूबसूरत
Instagram:
mani_navrang
हैवी वर्क वाले इस डिजाइनर लहंगे में मनिका परफेक्ट ब्राइडल फैशन गोल्स दे रही हैं।
लहंगा स्टाइल
Instagram:
mani_navrang
सुर्ख लाल रंग की साड़ी और ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ मनिका ने परफेक्ट साउथ इंडियन लुक क्रिएट किया है।
साउथ इंडियन लुक
Instagram:
mani_navrang
पेस्टल कलर के इस एंबेलिश्ड लहंगे में मनिका का लुक ग्रेस और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बो है।
मॉडर्न टच
Instagram:
mani_navrang
सिंपल लहंगा के साथ ऑफ शोल्डर चोली और दुपट्टा बेहद खूबसूरत लग रहे हैं।
लहंगा-चोली
Instagram:
mani_navrang
जाह्नवी कपूर का फ्लोरल साड़ी कलेक्शन
Click Here