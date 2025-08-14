By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
जन्माष्टमी पर पहनें मीरा जैसी साड़ियां, सास-ननद करेंगी तारीफ
16 अगस्त को लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। इस खास दिन पर कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है और लोग व्रत-पूजा करते हैं।
जन्माष्टमी
मीरा कपूर खास मौकों पर एथनिक वियर या फिर साड़ी पहनती हैं। आप भी उनकी तरह साड़ी स्टाइल कर सकती हैं।
मीरा कपूर
Instagram: mirakapoor
अगर आप जन्माष्टमी पूजा पर साड़ी कैरी करने का मन बना रही हैं, तो कुछ लुक्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
साड़ी लुक
Instagram: mirakapoor
मीरा ने पीच कलर में बॉर्डर वाली साड़ी पहनी हुई है। इस तरह की साड़ी आप भी पहन सकती हैं।
बॉर्डर साड़ी
Instagram: mirakapoor
नीली साड़ी
रॉयल दिखने के लिए पूजा के लिए नीले रंग की साड़ी चुनें। मीरा ने नीली साड़ी के साथ पर्ल चोकर कैरी किया है।
Instagram: mirakapoor
व्हाइट-गोल्डन साड़ी
ऑफ व्हाइट साड़ी के साथ गोल्डन डॉटेड साड़ी सुंदर लग रही हैं। मीरा की तरह आप भी इस तरह की साड़ी स्टाइल करें।
Instagram: mirakapoor
मल्टी-कलर साड़ी
Instagram: mirakapoor
मीरा ने नीले शिमर ब्लाउज के साथ मल्टी-कलर साड़ी पहनी हुई है। लाइनिंग स्टाइल में ये साड़ी सुंदर लगेगी।
पिंक साड़ी
Instagram: mirakapoor
पूजा के लिए आप पिंक-गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी भी ले सकती हैं। ये साड़ी हैवी लुक देगी और पूजा के लिए परफेक्ट होगी।
गोल्डन साड़ी
Instagram: mirakapoor
जन्माष्टमी में अट्रैक्टिव दिखना है, तो गोल्डन कलर की ये साड़ी पहनें। मीरा ने मैचिंग ब्लाउज के साथ इसे पहना है।
साटिन साड़ी
ब्राउन कलर की साटिन साड़ी भी पहन सकती हैं। साटिन साड़ियों का ट्रेंड इन दिनों खूब चल रहा है।
Instagram: mirakapoor
हर ड्रेस पर जचेंगे शरवरी के ये हेयरस्टाइल
Click Here