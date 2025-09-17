By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
मीरा कपूर के टॉप लहंगा स्टाइल्स!
मीरा कपूर, एक प्रसिद्ध फैशन आइकन, अपने लहंगा चुनावों से सभी को प्रभावित करती हैं।
मीरा कपूर
Instagram:
mira.kapoor
मीरा अक्सर भारतीय डिजाइनरों के हाथ से बने लहंगों का चयन करती हैं।
डिजाइनर
Instagram:
mira.kapoor
इतना ही नहीं, मीरा के लुक्स में आधुनिक और पारंपरिक डिजाइन का मिश्रण देखने को मिलता है।
खूबसूरत
Instagram:
mira.kapoor
मीरा के लहंगे शादियों के लिए परफेक्ट चॉइस होते हैं।
वेडिंग रेडी
Instagram:
mira.kapoor
बोल्ड और ब्राइट: वह चटक रंगों और बोल्ड पैटर्न्स के साथ प्रयोग करती हैं।
कूल कलर्स
Instagram:
mira.kapoor
रेड कार्पेट से लेकर फैशन शोज तक, मीरा का लहंगा स्टाइल हमेशा चर्चा में रहता है।
फैशनिस्टा
Instagram:
mira.kapoor
एक्सेसरीज के साथ मैच: मीरा अपने लहंगे को खूबसूरत ज्वेलरी के साथ स्टाइल करती हैं।
एक्सेसरीज
Instagram:
mira.kapoor
फैशन इंस्पिरेशन: युवा महिलाएं मीरा कपूर के लहंगा स्टाइल्स से जरूर प्रेरणा ले सकती हैं।
करें ट्राई
Instagram:
mira.kapoor
