By Mohit
PUBLISHED Nov 8, 2025

ये हैं जुकरबर्ग की वाइफ, जानें लव स्टोरी

मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

जुकरबर्ग शादीशुदा हैं और तीन बच्चों के पिता भी हैं। जुकरबर्ग की वाइफ का नाम प्रिसिला चान है।

तीन बच्चे भी हैं

आपको बता दें कि मार्क-प्रिसिला की शादी 19 मई, 2012 को हुई थी।

2012 में शादी

लव स्टोरी की बात करें तो मार्क जब 2003 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तभी उनकी मुलाकात प्रिसिला से हुई थी।

कॉलेज में मुलाकात

दरअसल मार्क तब वॉशरूम के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर प्रिसिला पर पड़ी थी।

कर रहे थे इंतजार

मौका देखते ही उन्होंने प्रिसिला से बातचीत शुरू की और देखते ही देखते दोनों में दोस्ती हो गई थी। इसके बाद दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी थी।

दोस्ती फिर डेटिंग

चीनी मूल की अमेरिकी प्रिसिला चान के लिए मार्क शादी से पहले खुद भी चीनी भाषा सीखने लगे थे।

चीनी भाषा सीखी

प्रिसिला की दादी से मिलने जब वे चीन गए थे उन्होंने कामचलाऊ चाइनीज में बातचीत की थी।

दादी से मिले थे

प्रिसिला के इंस्टाग्राम अकाउंट के बॉयो के मुताबिक वे बच्चों की चिकित्सक होने के अलावा टीचर भी रह चुकी हैं।

क्या करती हैं?

प्रिसिला को स्विमिंग का काफी शौक है। वे समुंदर में सर्फ बोर्ड के साथ स्टंट करने में माहिर हैं।

ये है शौक

