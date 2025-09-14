By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
एक्ट्रेस ट्यूलिप जोशी बनीं ज्योतिषी, अब दिखती हैं ऐसी
एक्ट्रेस ट्यूलिप जोशी का नाम काफी जाना-पहचाना रहा है लेकिन आज वह इंडस्ट्री से दूर हो चुकी हैं। ट्यूलिप अब ज्योतिषी बन चुकी हैं।
ट्यूलिप जोशी
Instagram: tulipkjoshi
मुंबई में 11 सितंबर 1980 को ट्यूलिप का जन्म हुआ। उनके पिता गुजराती हिंदू और मां लेबनानी ईसाई थीं। ऐसे में उनकी परवरिश थोड़ा विदेशी माहौल में हुई।
जन्म
Instagram: tulipkjoshi
ट्यूलिप जोशी ने मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की और फिर फूड साइंस और केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की डिग्री ली।
पढ़ाई-लिखाई
Instagram: tulipkjoshi
कॉलेज के दौरान ही ट्यूलिप को मॉडलिंग का शौक लगा। उन्होंने 2000 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंचीं।
मॉडलिंग का शौक
Instagram: tulipkjoshi
ट्यूलिप अपनी सहेली पायल खन्ना की शादी में गई थी। पायल की शादी आदित्य चोपड़ा से हो रही थी। वही पर आदित्य ने ट्यूलिप को देखा।
जीजा ने की मदद
Instagram: tulipkjoshi
पहली फिल्म
यशराज बैनर के तले बनी फिल्म मेरे यार की शादी है में ट्यूलिप को साइन किया। साथ में जिमी शेरगिल और उदय चोपड़ा था। फिल्म हिट हुई।
Instagram: tulipkjoshi
कई फिल्में
इसके बाद ट्यूलिप ने बेहतरीन फिल्मों में काम किया जैसे ‘दिल मांगे मोर’, ‘धोखा’, ‘सुपरस्टार’, ‘जय हो’, 'मातृभूमि'।
Instagram: tulipkjoshi
प्यार और शादी
Instagram: tulipkjoshi
फिर ट्यूलिप को पूर्व आर्मी ऑफिसर और बिजनेसमैन विनोद नायर से प्यार हुआ। लिव इन में रहने के बाद दोनों ने शादी की।
बिजनेस संभाला
Instagram: tulipkjoshi
शादी के बाद ट्यूलिप ने फिल्मों से दूरी बनाई और पति का बिजनेस संभालने लगीं। वही ब्रांड की डायरेक्टर बन गईं।
ज्योतिषी
इसके अलावा ट्यूलिप लोगों को दिशा दिखाने का काम करने लगीं। उन्होंने खुद को एस्ट्रोलॉजर के रूप में स्थापित किया।
Instagram: tulipkjoshi
अमरीश पुरी को फिल्म की शूटिंग में लगी इस चोट से हो गई थी गंभीर बीमारी, डेथ से पहले थी ऐसी हालत
Click Here