एक्ट्रेस ट्यूलिप जोशी बनीं ज्योतिषी, अब दिखती हैं ऐसी

एक्ट्रेस ट्यूलिप जोशी का नाम काफी जाना-पहचाना रहा है लेकिन आज वह इंडस्ट्री से दूर हो चुकी हैं। ट्यूलिप अब ज्योतिषी बन चुकी हैं।

मुंबई में 11 सितंबर 1980 को ट्यूलिप का जन्म हुआ। उनके पिता गुजराती हिंदू और मां लेबनानी ईसाई थीं। ऐसे में उनकी परवरिश थोड़ा विदेशी माहौल में हुई।

जन्म

ट्यूलिप जोशी ने मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की और फिर फूड साइंस और केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की डिग्री ली।

पढ़ाई-लिखाई

कॉलेज के दौरान ही ट्यूलिप को मॉडलिंग का शौक लगा। उन्होंने 2000 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंचीं।

मॉडलिंग का शौक

ट्यूलिप अपनी सहेली पायल खन्ना की शादी में गई थी। पायल की शादी आदित्य चोपड़ा से हो रही थी। वही पर आदित्य ने ट्यूलिप को देखा।

जीजा ने की मदद

पहली फिल्म

यशराज बैनर के तले बनी फिल्म मेरे यार की शादी है में ट्यूलिप को साइन किया। साथ में जिमी शेरगिल और उदय चोपड़ा था। फिल्म हिट हुई।

कई फिल्में

इसके बाद ट्यूलिप ने बेहतरीन फिल्मों में काम किया जैसे ‘दिल मांगे मोर’, ‘धोखा’, ‘सुपरस्टार’, ‘जय हो’, 'मातृभूमि'।

प्यार और शादी

फिर ट्यूलिप को पूर्व आर्मी ऑफिसर और बिजनेसमैन विनोद नायर से प्यार हुआ। लिव इन में रहने के बाद दोनों ने शादी की।

बिजनेस संभाला

शादी के बाद ट्यूलिप ने फिल्मों से दूरी बनाई और पति का बिजनेस संभालने लगीं। वही ब्रांड की डायरेक्टर बन गईं।

ज्योतिषी

इसके अलावा ट्यूलिप लोगों को दिशा दिखाने का काम करने लगीं। उन्होंने खुद को एस्ट्रोलॉजर के रूप में स्थापित किया।

