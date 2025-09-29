By Mohit
मेलिंडा की खूबसूरती पर हार बैठेंगे दिल!

मैदान पर नजर आने वाली महिला क्रिकेटर प्रेजेंटर और कमेंटेटर अपने चुलबुले और ग्लैमरस अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं।

ऐसी ही एक महिला क्रिकेट प्रेजेंटर और कमेंटेटर मेलिंडा फैरेल भी हैं जिनकी खूबसूरती के आगे हॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल भी फीकी नजर आती हैं।

मेलिंडा फैरेल बीते कई साल से इंटरनेशनल क्रिकेट और अलग-अलग टी-20 लीग को कवर कर रही हैं।

मेलिंडा फैरेल के इंस्टाग्राम बॉयो के मुताबिक वे क्रिकेट जर्नलिस्ट और लेखिका भी हैं।

महिला क्रिकेटर प्रेजेंटर मैदान पर एक से बढ़कर एक ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज में नजर आती हैं।

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। वे अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं।

एजुकेशन की बात करें तो मेलिंडा फैरेल ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा से बीए कम्युनिकेशन की पढ़ाई की हुई है।

मेलिंडा अक्सर इंडिया भी आती रहती हैं। उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भी अपनी सेवाएं दी थीं।

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव मेलिंडा अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।

मेलिंडा घूमने-फिरने की काफी शौकीन हैं। जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे दुनिया की अलग-अलग जगहों पर घूमने फिरने निकल पड़ती हैं।

