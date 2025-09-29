By Mohit
PUBLISHED Sep 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
मेलिंडा की खूबसूरती पर हार बैठेंगे दिल!
मैदान पर नजर आने वाली महिला क्रिकेटर
प्रेजेंटर
और
कमेंटेटर
अपने चुलबुले और
ग्लैमरस
अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं।
दिल जीत लेती हैं
Source: Insta
ऐसी ही एक महिला क्रिकेट
प्रेजेंटर
और
कमेंटेटर
मेलिंडा
फैरेल
भी हैं जिनकी खूबसूरती के आगे
हॉलीवुड
एक्ट्रेस
और
मॉडल
भी फीकी नजर आती हैं।
मेलिंडा
फैरेल
Source: Insta
मेलिंडा
फैरेल
बीते कई साल से इंटरनेशनल क्रिकेट और अलग-अलग टी-20
लीग
को कवर कर रही हैं।
लंबा अनुभव
Source: Insta
मेलिंडा
फैरेल
के
इंस्टाग्राम
बॉयो
के मुताबिक वे क्रिकेट जर्नलिस्ट और लेखिका भी हैं।
जर्नलिस्ट
Source: Insta
महिला क्रिकेटर
प्रेजेंटर
मैदान पर एक से बढ़कर एक
ग्लैमरस
और स्टाइलिश
अंदाज में नजर आती हैं।
ग्लैमरस
स्टाइलिश
Source: Insta
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं। वे अपनी
फिटनेस
पर भी खासा ध्यान देती हैं।
बेहद फिट
Source: Insta
एजुकेशन
की बात करें तो
मेलिंडा
फैरेल
ने यूनिवर्सिटी ऑफ
कैनबेरा
से
बीए
कम्युनिकेशन
की पढ़ाई की हुई है।
एजुकेशन
Source: Insta
मेलिंडा
अक्सर
इंडिया भी आती रहती हैं। उन्होंने क्रिकेट
वर्ल्ड
कप 2023 में भी अपनी सेवाएं दी थीं।
इंडिया आती रहती हैं
Source: Insta
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
मेलिंडा
अक्सर
अपनी
ग्लैमरस
तस्वीरें और
वीडियोज
शेयर करती रहती हैं।
काफी एक्टिव
Source: Insta
मेलिंडा
घूमने-फिरने की काफी शौकीन हैं। जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे दुनिया की अलग-अलग जगहों पर घूमने फिरने निकल पड़ती हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
BCCI
के नए अध्यक्ष की
वाइफ
हैं बेहद खूबसूरत
Click Here