ये हैं WC विजेता पूर्व कप्तान की वाइफ
अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता पूर्व भारतीय कप्तान उन्मुक्त चंद शादीशुदा हैं। उन्मुक्त की वाइफ का नाम सिमरन खोसला है।
सिमरन पेशे से न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस कोच हैं। वे अबतक 10 हजार से ज्यादा लोगों की फिटनेस पर काम कर चुकी हैं।
सिमरन का जन्म 1992 में दिल्ली में हुआ था। इस कपल ने 2021 में शादी कर ली थी।
आपको बता दें कि उन्मुक्त और सिमरन ने शादी से पहले एक दूसरे को लंबे समय तक डेट भी किया था।
शादी के दो दिन बाद ही उन्मुक्त वाइफ को अकेला छोड़कर बिग बैश लीग खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए थे।
आपको बता दें कि उन्मुक्त ने महज 28 साल की उम्र में ही भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेकर अमेरिका के लिए खेलना शुरू कर दिया था।
उन्मुक्त बीते 27 सितंबर को पिता बने। सिमरन ने एक बेटी को जन्म दिया है।
मां बनने से पहले सिमरन ने उन्मुक्त संग फोटोशूट भी करवाया था जिसमें दोनों का लव बॉन्ड साफ नजर भी आया।
सिमरन लुक्स के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
सिमरन अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को भी जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।
