By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 02, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

ये हैं विकास दिव्यकीर्ति सर की फेवरेट स्टूडेंट, पहले थीं IPS अब IAS

दिव्या तंवर साल 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं।

दिव्या तंवर

Pic Credit: Social Media

वे विकास दिव्यकीर्ति सर की फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक हैं।

विकास दिव्यकीर्ति की फेवरेट विद्यार्थी

Pic Credit: Social Media

विकास दिव्यकीर्ति ने अपने एक वीडियो में उनके बारे में बात करते हुए कहा था कि दिव्या के संघर्ष और कड़ी मेहनत ने उन्हें काफी प्रभावित किया।

संघर्ष और मेहनत

Pic Credit: Social Media

दिव्या मूल रूप से हरियाणा की हैं। वे हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली हैं। बता दें कि दिव्या के परिवार के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे इसके बाद भी उन्होंने एक नहीं बल्कि दो बार अच्छी रैंक के साथ यूपीएससी क्रैक किया।

हरियाणा की हैं दिव्या 

Pic Credit: Social Media

दिव्या ने मुश्किल समय में अपने आपको मानसिक रूप से तैयार रखा और हार नहीं मानी।

मानसिक दृढ़ता

Pic Credit: Social Media

दिव्या ने यूपीएससी की परीक्षा दोनों बार हिंदी माध्यम से ही क्रैक की। उन्होंने पहली बार 2021 में सफलता हासिल की थी।

2021 में पहली बार क्रैक किया UPSC

Pic Credit: Social Media

2021 की यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में दिव्या ने ऑल इंडिया 438वीं रैंक हासिल की। इस रैंक के साथ दिव्या को भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयनित किया।

बनीं थीं आईपीएस

Pic Credit: Social Media

दिव्या आईपीएस बन चुकी थीं, लेकिन उनकी चाहत आईएएस अधितकारी बनने की थी। इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग के साथ-साथ यूपीएससी सीएसई की तैयारी जारी रखी।

दूसरी बार दी परीक्षा

Pic Credit: Social Media

साल 2022 की यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में दिव्या तंवर बैठीं। इस परीक्षा में उन्हें अच्छे नंबर हासिल हुए। उन्होंने ऑल इंडिया 105वीं रैंक हासिल की। इस रैंक के साथ उन्होंन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित किया गया।

बनीं आईएएस अधिकारी

Pic Credit: Social Media

रोवमेन पॉवेल ने चुनी ऐसी ऑल टाइम T-20 XI, जिसे देखकर कहेंगे ये टीम तो किसी को भी हरा देगी

 Click Here