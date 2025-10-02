By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED October 02, 2025
ये हैं विकास दिव्यकीर्ति सर की फेवरेट स्टूडेंट, पहले थीं IPS अब IAS
दिव्या तंवर साल 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं।
वे विकास दिव्यकीर्ति सर की फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक हैं।
विकास दिव्यकीर्ति ने अपने एक वीडियो में उनके बारे में बात करते हुए कहा था कि दिव्या के संघर्ष और कड़ी मेहनत ने उन्हें काफी प्रभावित किया।
दिव्या मूल रूप से हरियाणा की हैं। वे हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली हैं। बता दें कि दिव्या के परिवार के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे इसके बाद भी उन्होंने एक नहीं बल्कि दो बार अच्छी रैंक के साथ यूपीएससी क्रैक किया।
दिव्या ने मुश्किल समय में अपने आपको मानसिक रूप से तैयार रखा और हार नहीं मानी।
दिव्या ने यूपीएससी की परीक्षा दोनों बार हिंदी माध्यम से ही क्रैक की। उन्होंने पहली बार 2021 में सफलता हासिल की थी।
2021 की यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में दिव्या ने ऑल इंडिया 438वीं रैंक हासिल की। इस रैंक के साथ दिव्या को भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयनित किया।
दिव्या आईपीएस बन चुकी थीं, लेकिन उनकी चाहत आईएएस अधितकारी बनने की थी। इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग के साथ-साथ यूपीएससी सीएसई की तैयारी जारी रखी।
साल 2022 की यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में दिव्या तंवर बैठीं। इस परीक्षा में उन्हें अच्छे नंबर हासिल हुए। उन्होंने ऑल इंडिया 105वीं रैंक हासिल की। इस रैंक के साथ उन्होंन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित किया गया।
