By ँVimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
सूर्या, संजू और शिवम दुबे की पत्नियों से मिलिए
सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन और शिवम दुबे मौजूदा समय में एशिया कप में नजर आ रहे हैं।
सूर्या, संजू और शिवम
Pic Credit: Social Media
इन खिलाड़ियों से अब तक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। आइए आज हम आपको इन तीनों की वाइफ से मिलाते हैं।
वाइफ से मिलिए
Pic Credit: Social Media
सूर्यकुमार यादव की वाइफ का नाम देविशा शेट्टी है।
देविशा शेट्टी
Pic Credit: Social Media
दोनों ने साल 2016 में शादी की थी। दोनों का कॉलेज के दिनों का प्यार था। इस कपल की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है।
2016 में हुई थी शादी
Pic Credit: Social Media
सूर्यकुमार यादव और देविशा शेट्टी को सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद करते हैं। ये अक्सर अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा करते रहते हैं। बता दें कि सूर्या की वाइफ उनके बिजनेस में हाथ बंटातीं हैं।
वाइफ बिजनेस में बंटाती हैं हाथ
Pic Credit: Social Media
शिवम दुबे की वाइफ का नाम अंजुम खान है। अंजुम और शिवम ने साल 2021 में शादी की थी।
अंजुम खान
Pic Credit: Social Media
शिवम दुबे की वाइफ अंजुम उनसे उम्र में सात साल बड़ी हैं। यह कपल 2 बच्चों का माता-पिता है।
उम्र में 7 साल बड़ी
Pic Credit: Social Media
संजू सैमसन की वाइफ का नाम चारुलता है। दोनों ने लव मैरिज की थी।
चारुलता
Pic Credit: Social Media
5 साल की लंबी डेटिंग के बाद इस कपल ने साल 2018 में शादी की थी। दोनों साथ में बेहद खूबसूरत नजर आते हैं।
2018 में की थी शादी
Pic Credit: Social Media
