PUBLISHED Nov 29, 2025
Cricket
रैना, कैफ और गंभीर की वाइफ से मिलिए
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ और गौतम गंभीर शादीशुदा हैं और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं।
खुशहाल जिंदगी
आज हम आपको इन तीनों दिग्गजों की वाइफ से मिलवा रहे हैं जो कि बला की खूबसूरत हैं।
बला की खूबसूरत
सुरेश रैना की वाइफ का नाम प्रियंका है। ये कपल दो बच्चों का माता-पिता है।
रैना की वाइफ
प्रियंका और सुरेश रैना एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। रैना की वाइफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पूर्व बैंकर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
गौतम गंभीर की वाइफ का नाम नताशा है। इस कपल के भी दो बच्चे हैं।
गंभीर की वाइफ
नताशा और गंभीर ने 2011 वर्ल्ड कप में जीत के बाद 29 अक्टूबर 2011 को शादी कर ली थी।
वर्ल्ड कप के बाद
मोहम्मद कैफ और पूजा यादव ने मार्च, 2011 में शादी की थी। इस कपल के भी दो बच्चे हैं।
कैफ की वाइफ
मोहम्मद कैफ ने प्यार के लिए धर्म की दीवार तोड़ दी थी। उन्हें पहली नजर में ही पूजा से प्यार हो गया था।
धर्म की दीवार
