By Mohit
PUBLISHED Nov 29, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

रैना, कैफ और गंभीर की वाइफ से मिलिए

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ और गौतम गंभीर शादीशुदा हैं और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं।

खुशहाल जिंदगी

Source: Insta

आज हम आपको इन तीनों दिग्गजों की वाइफ से मिलवा रहे हैं जो कि बला की खूबसूरत हैं।

बला की खूबसूरत

Source: Insta

सुरेश रैना की वाइफ का नाम प्रियंका है। ये कपल दो बच्चों का माता-पिता है।

रैना की वाइफ

Source: Insta

प्रियंका और सुरेश रैना एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। रैना की वाइफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पूर्व बैंकर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर

Source: Insta

गौतम गंभीर की वाइफ का नाम नताशा है। इस कपल के भी दो बच्चे हैं।

गंभीर की वाइफ

Source: Insta

नताशा और गंभीर ने 2011 वर्ल्ड कप में जीत के बाद 29 अक्टूबर 2011 को शादी कर ली थी।

वर्ल्ड कप के बाद

Source: Insta

मोहम्मद कैफ और पूजा यादव ने मार्च, 2011 में शादी की थी। इस कपल के भी दो बच्चे हैं।

कैफ की वाइफ

Source: Insta

मोहम्मद कैफ ने प्यार के लिए धर्म की दीवार तोड़ दी थी। उन्हें पहली नजर में ही पूजा से प्यार हो गया था।

धर्म की दीवार 

Source: Insta

इंग्लैंड की बेहद खूबसूरत महिला क्रिकेटर

 Click Here