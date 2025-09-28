By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 28, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक और रहाणे की वाइफ से मिलिए

रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक और अजिंक्य रहाणे अब क्रिकेट की फील्ड पर उतने एक्टिव नहीं दिखते हैं। दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। रहाणे को टीम इंडिया में मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि, रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आ सकते हैं।

रोहित, कार्तिक और रहाणे

Pic Credit: Social Media

रहाणे, रोहित और कार्तिक भले ही क्रिकेट की फील्ड पर उतने एक्टिव नजर ना आ रहे हों, लेकिन लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जरूर जानना चाहते हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको इन तीनों की पत्नियों से मिलाते हैं।

पत्नियों से मिलिए

Pic Credit: Social Media

सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा की वाइफ का नाम रितिका सजदेह है। रितिका और रोहित की जोड़ी बेहद शानदार नजर आती है।

रितिका सजदेह

Pic Credit: Social Media

रोहित शर्मा और रितिका सजदेह की 3 जून 2015 को सगाई हुई और उसी साल 13 दिसंबर को शादी हो गई। रोहित शर्मा की वाइफ पेशे से स्पोर्ट्स मैनेजर रह चुकी हैं।

2015 में हुई थी शादी

Pic Credit: Social Media

शादी से पहले रोहित और रितिका ने लंबी डेटिंग की थी। एक-दूसरे को जानने समझने में लंबा वक्त लिया था, तब जाकर शादी के बंधन में बंधे थे। बता दें कि यह कपल अब दो बच्चों का माता-पिता है।

बन चुके हैं पेरेंट्स

Pic Credit: Social Media

दिनेश कार्तिक की पहली शादी ठीक से चल नहीं पाई थी। उन्होंने अपने बचपन की दोस्त निकिता से शादी की थी। पहला रिश्ता खत्म होने के बाद कार्तिक ने स्क्वाश खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल से शादी की।

दीपिका पल्लीकल

Pic Credit: Social Media

दीपिका पल्लीकल भारत के लिए मेडल ला चुकी हैं। कार्तिक और दीपिका की पहली मुलाकात साल 2013 में हुई थी। दोनों ने दो साल डेटिंग करने के बाद साल 2015 में शादी की।

2015 में हुई थी शादी

Pic Credit: Social Media

कार्तिक और दीपिका दो जुड़वा बच्चों के माता-पिता हैं। बता दें कि पल्लीकल क्रिश्चियन परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जबकि कार्तिक हिंदू। इस वजह से कार्तिक और दीपिका ने क्रिश्चियन और हिंदू दोनों रीति रिवाजों से दो बार शादी की थी। इस कपल की शादी को 10 साल से अधिक हो चुके हैं।

दोनों की शानदार बॉन्डिंग

Pic Credit: Social Media

भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान अजिंक्य रहाणे की वाइफ का नाम राधिका धोपावकर है, जो बेहद खूबसूरत हैं। राधिका और अजिंक्य रहाणे की लव मैरिज है।

राधिका धोपावकर

Pic Credit: Social Media

साल 2014 में राधिका और अजिंक्य राहणे ने शादी की थी। दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। राधिका और अजिंक्य के दो बच्चों के माता-पिता है। रहाणे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी वाइफ संग तस्वीरें शेयर करते रहते हैं।

2014 में की थी शादी

Pic Credit: Social Media

एशिया कप के इतिहास में भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार हराया है?

 Click Here