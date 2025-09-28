रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक और रहाणे की वाइफ से मिलिए
रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक और अजिंक्य रहाणे अब क्रिकेट की फील्ड पर उतने एक्टिव नहीं दिखते हैं। दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। रहाणे को टीम इंडिया में मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि, रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आ सकते हैं।
रहाणे, रोहित और कार्तिक भले ही क्रिकेट की फील्ड पर उतने एक्टिव नजर ना आ रहे हों, लेकिन लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जरूर जानना चाहते हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको इन तीनों की पत्नियों से मिलाते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा की वाइफ का नाम रितिका सजदेह है। रितिका और रोहित की जोड़ी बेहद शानदार नजर आती है।
रोहित शर्मा और रितिका सजदेह की 3 जून 2015 को सगाई हुई और उसी साल 13 दिसंबर को शादी हो गई। रोहित शर्मा की वाइफ पेशे से स्पोर्ट्स मैनेजर रह चुकी हैं।
शादी से पहले रोहित और रितिका ने लंबी डेटिंग की थी। एक-दूसरे को जानने समझने में लंबा वक्त लिया था, तब जाकर शादी के बंधन में बंधे थे। बता दें कि यह कपल अब दो बच्चों का माता-पिता है।
दिनेश कार्तिक की पहली शादी ठीक से चल नहीं पाई थी। उन्होंने अपने बचपन की दोस्त निकिता से शादी की थी। पहला रिश्ता खत्म होने के बाद कार्तिक ने स्क्वाश खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल से शादी की।
दीपिका पल्लीकल भारत के लिए मेडल ला चुकी हैं। कार्तिक और दीपिका की पहली मुलाकात साल 2013 में हुई थी। दोनों ने दो साल डेटिंग करने के बाद साल 2015 में शादी की।
कार्तिक और दीपिका दो जुड़वा बच्चों के माता-पिता हैं। बता दें कि पल्लीकल क्रिश्चियन परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जबकि कार्तिक हिंदू। इस वजह से कार्तिक और दीपिका ने क्रिश्चियन और हिंदू दोनों रीति रिवाजों से दो बार शादी की थी। इस कपल की शादी को 10 साल से अधिक हो चुके हैं।
भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान अजिंक्य रहाणे की वाइफ का नाम राधिका धोपावकर है, जो बेहद खूबसूरत हैं। राधिका और अजिंक्य रहाणे की लव मैरिज है।
साल 2014 में राधिका और अजिंक्य राहणे ने शादी की थी। दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। राधिका और अजिंक्य के दो बच्चों के माता-पिता है। रहाणे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी वाइफ संग तस्वीरें शेयर करते रहते हैं।
