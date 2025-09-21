By Vimlesh Kumar Bhurtiya
हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की पत्नियों से मिलिए

एशिया कप सुपर-4 का दूसरा मुकबला 21 सितंबर यानी आज शाम को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा।

भारत बनाम पाकिस्तान मैच

मैच को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि, आज हम आपको पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे हैं।

हारिस और शाहीन की पर्सनल लाइफ

आइए इन दोनों की खूबसूरत वाइफ से आपको मिलाते हैं।

पत्नियों से मिलिए

शाहीन शाह अफरीदी की वाइफ का नाम अंशा है। वे बला की खूबसूरत हैं।

अंशा अफरीदी

अंशा पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की बेटी हैं।

शाहिद अफरीदी की बेटी हैं अंशा

अंशा और शाहीन शाह अफरीदी ने साल 2023 में शादी की थी। इस कपल की शादी की चर्चा तब जोरों पर थी।

2023 में की थी शादी

हारिस रऊफ की वाइफ भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं हैं। उनका नाम मुजना मसूद मलिक है।

मुजना मसूद मलिक

हारिस की वाइफ मुजना सोशल मीडिया इंन्फ्लुएंसर और मॉडल हैं।

मॉडल और स्टार

हारिस रऊफ और मुजना ने साल 2022 में शादी की थी। यह कपल बेहद शानदार नजर आता है। तस्वीरों में दोनों की बॉन्डिंग देखते ही बनती है।

2022 में हुई थी शादी

