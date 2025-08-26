By Mohit
PUBLISHED Aug 26, 2025
WWE स्टार रोमन रेंस की वाइफ से मिलिए
WWE स्टार रोमन रेंस रिंग में दमदार परफॉर्मेंस देने के लिए जाने जाते हैं। वे शादीशुदा हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर ही रखते हैं।
शादीशुदा हैं
रोमन रेंस की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। रेंस की वाइफ का नाम गैलिना बेकर है।
गैलिना बेकर
वहीं रोमन जेंस का असली नाम लीटी जोसेफ अनोआई है। कपल ने साल 2014 में शादी कर ली थी।
2014 में शादी
कपल ने लव मैरिज की है। रेंस और गैलिना की मुलाकात साल 2007 में कॉलेज के दिनों में हुई थी।
मुलाकात कॉलेज में ही
ये कपल तब जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर रहा था। पहली मुलाकात के बाद से ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे।
प्यार करने लगे थे
रोमंस रेंस कई मौकों पर वाइफ के प्रति अपने प्यार को पूरी दुनिया के सामने बयां कर चुके हैं।
इजहार करते रहते हैं
गैलिना पांच बच्चों की मां हैं मगर फिटनेस के मामले में वे हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
आपको बता दें कि गैलिना ने दो बार जुड़ा बच्चों को जन्म दिया है। 2007 में एक बेटी को जन्म देने के बाद 2016 और 2020 में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था।
बच्चों को जन्म
एजुकेशन की बात करें तो गैलिना ने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई है।
एजुकेशन इतनी
पढ़ाई के बाद गैलिना ने काफी समय तक बतौर फिटनेस मॉडल काम किया था।
फिटनेस मॉडल
