By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 08, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ये हैं टीम इंडिया के नए सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा की वाइफ

पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा को बीसीसीआई ने सिलेक्शन कमेटी का सदस्य बनाया है। इस वजह से उनकी चर्चा हो रही है।

प्रज्ञान ओझा

Pic Credit: Social Media

आइए आज हम आपको प्रज्ञान ओझा की लव लाइफ के बारे में बताते हैं।

लव लाइफ

Pic Credit: Social Media

प्रज्ञान ओझा की वाइफ का नाम कराबी बोरल है। वे बेहद खूबसूरत हैं।

खूबसूरत हैं वाइफ

Pic Credit: Social Media

कराबी और प्रज्ञान ओझा की पहली मुलाकात साल 2007 में हुई थी।

पहली मुलाकात

Pic Credit: Social Media

इन दोनों की मुलाकात हैदराबाद के एक मल्टीप्लेक्स में हुई थी।

हैदराबाद के मल्टीप्लेक्स में

Pic Credit: Social Media

पहली मुलाकात में ही दोनों ने एक-दूसरे को प्रभावित किया था और दोस्ती हो गई थी।

पहले हुई दोस्ती

Pic Credit: Social Media

यह दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई थी।

धीरे-धीरे प्यार

Pic Credit: Social Media

प्रज्ञान ओझा और कराबी ने 3 साल की लंबी डेटिंग के बाद साल 2010 में शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया।

3 साल की डेटिंग के बाद शादी

Pic Credit: Social Media

इस कपल ने 16 मई 2010 को शादी की थी। शादी उड़िया परंपरा के अनुसार हुई थी।

उड़िया परंपरा से हुई शादी

Pic Credit: Social Media

टीम इंडिया के नए सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा से जुड़ी 10 अहम बातें

 Click Here