ये हैं टीम इंडिया के नए सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा की वाइफ
पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा को बीसीसीआई ने सिलेक्शन कमेटी का सदस्य बनाया है। इस वजह से उनकी चर्चा हो रही है।
आइए आज हम आपको प्रज्ञान ओझा की लव लाइफ के बारे में बताते हैं।
प्रज्ञान ओझा की वाइफ का नाम कराबी बोरल है। वे बेहद खूबसूरत हैं।
कराबी और प्रज्ञान ओझा की पहली मुलाकात साल 2007 में हुई थी।
इन दोनों की मुलाकात हैदराबाद के एक मल्टीप्लेक्स में हुई थी।
पहली मुलाकात में ही दोनों ने एक-दूसरे को प्रभावित किया था और दोस्ती हो गई थी।
यह दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई थी।
प्रज्ञान ओझा और कराबी ने 3 साल की लंबी डेटिंग के बाद साल 2010 में शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया।
इस कपल ने 16 मई 2010 को शादी की थी। शादी उड़िया परंपरा के अनुसार हुई थी।
टीम इंडिया के नए सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा से जुड़ी 10 अहम बातें
