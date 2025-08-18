By Mohit
PUBLISHED August 18, 2025
मशहूर क्रिकेटरों की एक्स वाइफ से मिलिए
किकेटर्स अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से चर्चा में रहते हैं। आज हम आपको कुछ क्रिकेटरों की एक्स वाइफ से मिलवा रहे हैं।
पर्सनल लाइफ
ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टानकोविक हैं इस कपल का 2024 में तलाक हो गया था। हार्दिक को नताशा से एक बेटा भी है।
नताशा
स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा है। इस कपल का 2025 में तलाक हुआ है।
धनश्री वर्मा
दिनेश कार्तिक की एक्स वाइफ निकिता वंजारा है। निकिता और दिनेश बचपन के दोस्त थे।
निकिता
पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की एक्स वाइफ आयश मुखर्जी है। आयशा से शिखर को एक बेटा भी है।
आयशा
पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की एक्स वाइफ मशहूर एक्ट्रेस संगीता बिजलानी है।
संगीता
पूर्व भारतीय बल्लेबाज योगराज सिंह की एक्स वाइफ शबनम कौर है।
शबनम
पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की एक्स वाइफ का नाम सानिया है। सानिया मिर्जा से शोएब को एक बेटा है।
सानिया मिर्जा
