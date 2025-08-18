By Mohit
PUBLISHED August 18, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

मशहूर क्रिकेटरों की एक्स वाइफ से मिलिए

किकेटर्स अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से चर्चा में रहते हैं। आज हम आपको कुछ क्रिकेटरों की एक्स वाइफ से मिलवा रहे हैं।

पर्सनल लाइफ

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टानकोविक हैं इस कपल का 2024 में तलाक हो गया था। हार्दिक को नताशा से एक बेटा भी है।

नताशा

Source: Insta

स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा है। इस कपल का 2025 में तलाक हुआ है।

धनश्री वर्मा

Source: Insta

दिनेश कार्तिक की एक्स वाइफ निकिता वंजारा है। निकिता और दिनेश बचपन के दोस्त थे।

निकिता

Source: Insta

पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की एक्स वाइफ आयश मुखर्जी है। आयशा से शिखर को एक बेटा भी है।

आयशा

Source: Insta

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की एक्स वाइफ मशहूर एक्ट्रेस संगीता बिजलानी है।

संगीता

Source: Insta

पूर्व भारतीय बल्लेबाज योगराज सिंह की एक्स वाइफ शबनम कौर है।

शबनम

Source: Insta

पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की एक्स वाइफ का नाम सानिया है। सानिया मिर्जा से शोएब को एक बेटा है।

सानिया मिर्जा

Source: Insta

युवराज सिंह की बहन का टीम इंडिया में सिलेक्शन

 Click Here