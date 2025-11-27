By Mohit
PUBLISHED Nov 27, 2025

पूर्व SA क्रिकेटर की एक्स वाइफ से मिलिए

साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जेपी डुमिनी की एक्स वाइफ सू डुमिनी बला की खूबसूरत और बेहद ही बोल्ड है।

बला की खूबसूरत

Source: Insta

कपल ने करीब 14 साल तक शादी के बंधन को निभाया मगर साल 2025 की शुरुआत में एक-दूसरे से अलग होने का एलान कर दिया था।

14 साल टिका रिश्ता

Source: Insta

सू डुमिनी से जेपी डुमिनी को दो बेटियां हैं। आपको बता दें कि इस कपल ने आपसी सहमति से तलाक लिया था।

आपसी सहमति

Source: Insta

तलाक के वक्त जेपी डुमिनी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था कि हम दोनों का सौभाग्य है कि शादी के बाद कई खूबसूरत यादों को बटोरा है।

ये कहा था

Source: Insta

वहीं सू ने गोपनीयता का अनुरोध करते हुए कहा था कि हम भविष्य में दोस्त बनकर रहेंगे। 

सू ने ये कहा था

Source: Insta

सू डुमिनी की पेशे की बात करें तो वे मॉडल हैं। वे कई इंटरनेशनल ब्रैंड्स के साथ काम कर चुकी हैं।

पेशे से मॉडल

Source: Insta

शादी से पहले कपल ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया था। सू अक्सर आईपीएल के दौरान भी स्टेडियम में स्पॉट की जाती थीं।

किया था डेट

Source: Insta

आपको बता दें कि जेपी डुमिनी ने आईपीएल में काफी टीमों के लिए खेला है।

काफी टीमों के लिए खेले

Source: Insta

करियर पर नजर डाले तो उन्होंने 46 टेस्ट मैच, 199 वनडे मैच, 81 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 83 आईपीएल मैच खेले।

कुल मैच

Source: Insta

