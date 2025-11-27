By Mohit
पूर्व SA क्रिकेटर की एक्स वाइफ से मिलिए
साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जेपी डुमिनी की एक्स वाइफ सू डुमिनी बला की खूबसूरत और बेहद ही बोल्ड है।
कपल ने करीब 14 साल तक शादी के बंधन को निभाया मगर साल 2025 की शुरुआत में एक-दूसरे से अलग होने का एलान कर दिया था।
सू डुमिनी से जेपी डुमिनी को दो बेटियां हैं। आपको बता दें कि इस कपल ने आपसी सहमति से तलाक लिया था।
तलाक के वक्त जेपी डुमिनी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था कि हम दोनों का सौभाग्य है कि शादी के बाद कई खूबसूरत यादों को बटोरा है।
वहीं सू ने गोपनीयता का अनुरोध करते हुए कहा था कि हम भविष्य में दोस्त बनकर रहेंगे।
सू डुमिनी की पेशे की बात करें तो वे मॉडल हैं। वे कई इंटरनेशनल ब्रैंड्स के साथ काम कर चुकी हैं।
शादी से पहले कपल ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया था। सू अक्सर आईपीएल के दौरान भी स्टेडियम में स्पॉट की जाती थीं।
आपको बता दें कि जेपी डुमिनी ने आईपीएल में काफी टीमों के लिए खेला है।
करियर पर नजर डाले तो उन्होंने 46 टेस्ट मैच, 199 वनडे मैच, 81 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 83 आईपीएल मैच खेले।
