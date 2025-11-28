By Mohit
पूर्व पाक कप्तान इमरान खान की एक्स वाइफ

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान ने तीन शादियां की हैं। आज हम आपको खान की एक्स वाइफ रेहम खान से मिलवा रहे हैं।

तीन शादियां 

इमरान ने जेमिमा के बाद रेहम खान से शादी की थी। रेहम से तलाक के बाद बुशरा बीबी को अपना जीवनसाथी बनाया।

जीवनसाथी बनाया

रेहम सोशल मीडिया पर अपनी राजनीतिक टिप्पणियों और सक्रियता के जरिए लगातार सुर्खियों में बन रहती हैं।

सुर्खियों में रहती हैं

इमरान और रेहम खान की शादी महज 10 महीने ही चल पाई थी। रेहम ने इमरान से 2015 में शादी की थी।

2015 में शादी

इमरान संग शादी के बाद से ही वे लगातार चर्चा में रहीं। उन्हें पॉपुलैरिटी भी इमरान संग शादी के बाद ही हासिल होने लगी थी।

पॉपुलैरिटी मिली

साल 2018 में रेहम ने एक किताब लिखी थी जिसमें इमरान पर बेवफाई के आरोप लगाए थे।

आरोप लगाए थे

वहीं तलाक के बाद इमरान ने रेहम संग शादी को अपनी सबसे बड़ी गलती बताया था।

सबसे बड़ी गलती

आपको बता दें कि रेहम का जन्म 3 अप्रैल 1973 को हुआ था। वे 52 साल की हैं।

इतनी है उम्र

रेहम सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं। वे अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

खूब एक्टिव

