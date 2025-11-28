By Mohit
PUBLISHED Nov 28, 2025
Cricket
पूर्व पाक कप्तान इमरान खान की एक्स वाइफ
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान ने तीन शादियां की हैं। आज हम आपको खान की एक्स वाइफ रेहम खान से मिलवा रहे हैं।
तीन शादियां
Source: Insta
इमरान ने जेमिमा के बाद रेहम खान से शादी की थी। रेहम से तलाक के बाद बुशरा बीबी को अपना जीवनसाथी बनाया।
जीवनसाथी बनाया
Source: Insta
रेहम सोशल मीडिया पर अपनी राजनीतिक टिप्पणियों और सक्रियता के जरिए लगातार सुर्खियों में बन रहती हैं।
सुर्खियों में रहती हैं
Source: Insta
इमरान और रेहम खान की शादी महज 10 महीने ही चल पाई थी। रेहम ने इमरान से 2015 में शादी की थी।
2015 में शादी
Source: Insta
इमरान संग शादी के बाद से ही वे लगातार चर्चा में रहीं। उन्हें पॉपुलैरिटी भी इमरान संग शादी के बाद ही हासिल होने लगी थी।
पॉपुलैरिटी मिली
Source: Insta
साल 2018 में रेहम ने एक किताब लिखी थी जिसमें इमरान पर बेवफाई के आरोप लगाए थे।
आरोप लगाए थे
Source: Insta
वहीं तलाक के बाद इमरान ने रेहम संग शादी को अपनी सबसे बड़ी गलती बताया था।
सबसे बड़ी गलती
Source: Insta
आपको बता दें कि रेहम का जन्म 3 अप्रैल 1973 को हुआ था। वे 52 साल की हैं।
इतनी है उम्र
Source: Insta
रेहम सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं। वे अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।
खूब एक्टिव
Source: Insta
