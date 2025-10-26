By Mohit
महाराष्ट्र CM की बेटी और वाइफ से मिलिए
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की वाइफ का नाम अमृता है तो बेटी का नाम दिविजा है।
अमृता और दिविजा
Source: Insta
दिविजा ने इसी साल दसवीं कक्षा पास की है। दिविजा ने 92.6 प्रतिशत अंक हासिल किए थे।
11वीं की स्टूडेंट
Source: Insta
दिविजा मुंबई के फोर्ट में स्थित कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ती हैं।
कौन-सा स्कूल?
Source: Insta
फडणवीस की वाइफ की बात करें तो वे पेशे से बैंकर हैं। अमृता फडणवीस क्लासिकल डांसर और सिंगर भी हैं।
वाइफ का पेशा
Source: Insta
अमृता अक्सर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज संग भी अलग-अलग कार्यक्रमों में भी नजर आती रहती हैं। अमृता का समाज सेवा से काफी जुड़ाव है।
लाइमलाइट में रहते हैं
Source: Insta
मुख्यमंत्री खुद तो काफी धार्मिक हैं ही साथ ही साथ बेटी और वाइफ का भी अध्यात्म के प्रति काफी झुकाव नजर आता है।
काफी धार्मिक
Source: Insta
अमृता और दिविजा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। देवेंद्र, अमृता और दिविजा का लव बॉन्ड तस्वीरों में साफ नजर भी आता है।
लव बॉन्ड
Source: Insta
करीब सात साल पहले अमृता और दिविजा का एक डुएट डांस वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था।
हुआ था वायरल
Source: Insta
दोनों ने तब परिवार से जुड़े एक विवाह समारोह में बाजीराव-मस्तानी फिल्म के गाने 'मैं दिवानी.. मैं मस्तानी' गाने पर डांस किया था।
इस गाने पर
Source: Insta
