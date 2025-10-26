By Mohit
महाराष्ट्र CM की बेटी और वाइफ से मिलिए

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की वाइफ का नाम अमृता है तो बेटी का नाम दिविजा है।

दिविजा ने इसी साल दसवीं कक्षा पास की है। दिविजा ने 92.6 प्रतिशत अंक हासिल किए थे।

दिविजा मुंबई के फोर्ट में स्थित कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ती हैं।

फडणवीस की वाइफ की बात करें तो वे पेशे से बैंकर हैं। अमृता फडणवीस क्लासिकल डांसर और सिंगर भी हैं।

अमृता अक्सर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज संग भी अलग-अलग कार्यक्रमों में भी नजर आती रहती हैं। अमृता का समाज सेवा से काफी जुड़ाव है।

मुख्यमंत्री खुद तो काफी धार्मिक हैं ही साथ ही साथ बेटी और वाइफ का भी अध्यात्म के प्रति काफी झुकाव नजर आता है।

अमृता और दिविजा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। देवेंद्र, अमृता और दिविजा का लव बॉन्ड तस्वीरों में साफ नजर भी आता है।

करीब सात साल पहले अमृता और दिविजा का एक डुएट डांस वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था।

दोनों ने तब परिवार से जुड़े एक विवाह समारोह में बाजीराव-मस्तानी फिल्म के गाने 'मैं दिवानी.. मैं मस्तानी' गाने पर डांस किया था।

