By Mohit
PUBLISHED Dec 2, 2025

 Cricket

पूर्व CSK प्लेयर की वाइफ से मिलिए

पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष श्रीकांत के बेटे अनिरुद्ध श्रीकांत ने हाल में शादी की है।

हाल में शादी की

Source: Insta

अनिरुद्ध की वाइफ का नाम संयुक्ता शान है जो कि बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

संयुक्ता शान पेशे से एक्ट्रेस हैं। वे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काफी एक्टिव हैं।

एक्ट्रेस हैं संयुक्ता

Source: Insta

संयुक्ता शान ने अनिरुद्ध के साथ दूसरी शादी की है। पहली शादी से उन्हें एक बेटा है।

दूसरी शादी की

Source: Insta

पहले पति से तलाक के बाद संयुक्ता शान बेटे के साथ रहती थीं। अनिरुद्ध ने संयुक्ता के साथ-साथ उनके बेटे को भी अपनाया है।

तलाक के बाद ही

Source: Insta

संयुक्ता सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं। वे अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।

काफी बोल्ड

Source: Insta

वे अक्सर अनिरुद्ध संग भी रोमांटिक तस्वीरें शेयर करती हैं जिनमें दोनों का लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है।

लव बॉन्ड

Source: Insta

अनिरुद्ध कभी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा थे।

दो टीम का हिस्स रहे

Source: Insta

अनिरुद्ध ने आईपीएल में 2008 से 2014 के बीच 15 मैच खेले थे। 

मिले कम ही मौके

Source: Insta

