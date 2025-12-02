By Mohit
PUBLISHED Dec 2, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
पूर्व CSK प्लेयर की वाइफ से मिलिए
पूर्व भारतीय क्रिकेटर
कृष
श्रीकांत
के बेटे अनिरुद्ध
श्रीकांत
ने हाल में शादी की है।
हाल में शादी की
Source: Insta
अनिरुद्ध की
वाइफ
का नाम संयुक्ता शान है जो कि बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
Source: Insta
संयुक्ता शान पेशे से
एक्ट्रेस
हैं। वे
साउथ
फिल्म
इंडस्ट्री
में काफी
एक्टिव
हैं।
एक्ट्रेस हैं संयुक्ता
Source: Insta
संयुक्ता शान
ने अनिरुद्ध के साथ दूसरी शादी की है। पहली शादी से उन्हें एक बेटा है।
दूसरी शादी की
Source: Insta
पहले पति से तलाक के बाद संयुक्ता शान बेटे के साथ रहती थीं। अनिरुद्ध ने संयुक्ता के साथ-साथ उनके बेटे को भी अपनाया है।
तलाक के बाद ही
Source: Insta
संयुक्ता
सोशल
मीडिया पर खूब
एक्टिव
हैं। वे
अक्सर
अपनी
बोल्ड
तस्वीरें
फैन्स
के साथ शेयर करती रहती हैं।
काफी बोल्ड
Source: Insta
वे
अक्सर
अनिरुद्ध संग भी
रोमांटिक
तस्वीरें शेयर करती हैं जिनमें दोनों का
लव
बॉन्ड
साफ नजर भी आता है।
लव बॉन्ड
Source: Insta
अनिरुद्ध कभी
आईपीएल
में चेन्नई
सुपर
किंग्स
और
सनराइजर्स
हैदराबाद टीम का हिस्सा थे।
दो टीम का हिस्स रहे
Source: Insta
अनिरुद्ध ने
आईपीएल
में 2008 से 2014 के बीच 15 मैच खेले थे।
मिले कम ही मौके
Source: Insta
सबसे ज्यादा
ODI
छक्के वाले
टॉप
8
प्लेयर
Click Here