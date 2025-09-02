By Mohit
खूबसूरत महिला एथलीट एलिना से मिलिए

महिला जैवलिन थ्रो एलिना त्जेंगको खेल ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज से भी हर किसी का ध्यान खींच लेती हैं।

ग्लैमरस अंदाज

एलिना हाल में ज्यूरिख डायमंड लीग में 64.57 मीटर का थ्रो कर चैंपियन बनीं हैं।

चैंपियन बनीं हैं

ऐसे में उनकी जमकर तारीफ हो रही है। एलिना की उम्र 23 वर्ष है।

उम्र 23 वर्ष

2 सितंबर 2002 को जन्मीं एलिना ने छोटी उम्र से ही ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट में कड़ी मेहनत शुरू कर दी थी।

कड़ी मेहनत

बीते 6-7 साल उनके करियर के लिए काफी अच्छे रहे हैं। साल 2021 में लंबे कद की इस एथलीट ने वर्ल्ड यू20 चैंपियनशिप में सिल्वड मेडल अपने नाम किया था। 

लंबा कद

ज्यूरिख डायमंड लीग से पहले साल 2022 में भी उन्होंने अपनी स्किल का जबरदस्त नमूना पेश किया था।

ज्यूरिख डायमंड लीग

एलिना ने तब म्यूनिख में आयोजित हुई यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।

गोल्ड मेडल

यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने पर्सनल बेस्ट स्कोर किया। एलिना के करियर का पर्सनल बेस्ट 65.81 मीटर है।

पर्सनल बेस्ट

साल 2018 में समर यूथ ओलंपिक में जैवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था।

समर यूथ ओलंपिक

स्पोर्टस में हिट एलिना पढ़ाई के मामले में भी आगे हैं। उन्हें 'ब्यूटी विद ब्रेन' कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस की पढ़ाई कर रही हैं।

'ब्यूटी विद ब्रेन'

