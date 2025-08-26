By Mohit
खूबसूरत बैडमिंटन प्लेयर तनीषा से मिलिए
भारतीय बैडमिंटन प्लेयर तनीषा क्रास्टो बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
5 मई 2003 को दुबई में जन्मीं तनीषा लुक्स के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती हैं।
तनीषा ने कम उम्र से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। वे वूमन डबल और मिक्स्ड डबल कैटिगरी में खेलती हैं।
तनीशा बहरीन में भी रही हैं। इस दौरान बहरीन में ही जूनियर स्तर पर खेला करती थीं।
साल 2018 में बैडमिंटन करियर को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए तनीषा भारत शिफ्ट हो गई थीं।
वे बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप और बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप में अपना परचम लहरा चुकी हैं।
साल 2022 में तनीषा ने सैयद मोदी इंटरनेशनल में मिक्स्ड डबल में अपना पहला सुपर 300 खिताब हासिल किया था।
तनीषा ने 2024 में एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण और 2023 एशिया मिक्स्ड डबल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था।
पेरिस ओलंपिक 2024 में डबल में अश्विनी और तनीषा को ग्रुप सी में जापान की नामी मत्सुयामा और चिहारू शिडा से 11-21 12-21 से हार का सामना करना पड़ा था।
तनीषा का अब पूरा फोकस इन दिनों यूएस ओपन पर है और इसके लिए वे हर दिन जमकर मेहनत कर रही हैं।
