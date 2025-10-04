By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED October 04, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
टी-20 में 1000+ छक्के लगाने वाले बल्लेबाज से मिलिए
क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट टी-20 क्रिकेट को माना जाता है।
टी-20 क्रिकेट
इस फॉर्मेट में बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजी करते नजर आते हैं।
विस्फोटक बल्लेबाजी
टी-20 क्रिकेट में रनों की बारिश होती है। चौके-छक्के बहुत अधिक लगते हैं।
रनों की बारिश
क्या आप जानते हैं कि टी-20 क्रिकेट की दुनिया में एक बल्लेबाज ऐसा भी है, जिसने 1000 से अधिक छक्के लगाए हैं।
1000 से अधिक छक्के लगाने वाले बैटर
जी हां, सही पढ़ा आपने। हम बात कर रहे हैं क्रिस गेल की, जिन्होंने टी-20 क्रिकेट में 1000 से अधिक छक्के लगाए हैं।
क्रिस गेल
Pic Credit: Social Media
क्रिस गेल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय और फ्रेंचाइजी क्रिकेट को मिलाकर कुल 463 टी-20 मैच खेले हैं।
खेले हैं कुल 463 मैच
Pic Credit: Social Media
इन 463 टी-20 मैचों की 455 पारियों में उन्होंने 1056 छक्के लगाए।
लगाए हैं 1056 छक्के
Pic Credit: Social Media
वे टी-20 क्रिकेट में 1000 से अधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं।
दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज
Pic Credit: Social Media
क्रिस गेल ने अपने करियर में वेस्टइंडीज की नेशनल टीम से खेलने के अलावा आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स जैसी टीमों से भी क्रिकेट खेला है। उन्होंने दुनिया की दूसरी फ्रेंचाइजी से भी टी-20 क्रिकेट खेला है।
आईपीएल और दूसरी लीग में खेले
Pic Credit: Social Media
इस क्रिकेटर की बहन लेंगी BB-19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री