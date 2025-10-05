By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 05, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की वृंदा से मिलिए
सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में वृंदा और अंगद की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जा रहा है। दोनों की एक्टिंग जबरदस्त है।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी
Instagram: tanishamehta
वृंदा का रोल निभा रही हैं एक्ट्रेस तनिषा मेहता। तनिषा पहले भी कई टीवी सीरियल्स के हिस्सा रह चुकी हैं।
कौन हैं वृंदा
Instagram: tanishamehta
तनीषा इस सीरियल से पहले शुभ लाभ आपके घर में, लग जा गले और इक कुड़ी पंजाब दी में नजर आ चुकी हैं।
टीवी सीरियल्स
Instagram: tanishamehta
KSBKBT में तनीषा ने बेहद सीधी लड़की का रोल निभाया है। लेकिन असल में वह काफी ग्लैमरस हैं।
सीधी-सादी लड़की
Instagram: tanishamehta
तनीषा मेहता अपने को-स्टार संग अच्छी बॉन्डिंग रखती हैं। वह सभी के साथ रील्स बनाती रहती हैं।
को-स्टार संग बॉन्डिंग
Instagram: tanishamehta
डांसिंग क्वीन
तनीषा को एक्टिंग के अलावा डांस करने का भी शौक है। वह खूबसूरत डांस करते हुए वीडियो बनाती हैं।
Instagram: tanishamehta
सुंदर लुक्स
तनीषा इंस्टाग्राम पर वेस्टर्न आउटफिट्स में तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। उनका हर लुक काफी सुंदर है।
Instagram: tanishamehta
सोशल मीडिया स्टार
Instagram: tanishamehta
तनीषा सोशल मीडिया स्टार हैं। उनके इंस्टा पर 166K फॉलोवर्स हैं। उनके पोस्ट पर फैंस खूब लाइक और कमेंट करते हैं।
वृंदा की तारीफ
Instagram: tanishamehta
तनीषा के फैंस उनके किरदार वृंदा की तारीफ अक्सर करते रहते हैं। एक्ट्रेस के कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें परफेक्ट कहते रहते हैं।
ये हैं धर्मा प्रोडक्शन्स की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, लिस्ट में अक्षय कुमार की 4 मूवीज
Click Here