ये हैं वानिंदु हसरंगा की वाइफ विंदिया

श्रीलंकाई गेंदबाद वानिंदु हसरंगा एशिया कप में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण चर्चा में हैं।

लोग उनकी प्रोफेशनल लाइफ से तो वाकिफ हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं।

ऐसे में आइए आज हम आपको उनकी वाइफ से मिलाते हैं।

वानिंदु हसरंगा की वाइफ का नाम विंदिया पदमापेरुमा है।

विंदिया बेहद खूबसूरत और गॉर्जियस हैं।

इस कपल ने साल 2023 में शादी की थी।

हसरंगा और उनकी वाइफ की बॉन्डिंग शानदार नजर आती है।

यह कपल सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करता रहता है।

दोनों की तस्वीरों को सोशल मीडिया यूजर्स खूब पसंद करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं।

