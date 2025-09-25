By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 24, 2025
ये हैं वानिंदु हसरंगा की वाइफ विंदिया
श्रीलंकाई गेंदबाद वानिंदु हसरंगा एशिया कप में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण चर्चा में हैं।
वानिंदु हसरंगा
लोग उनकी प्रोफेशनल लाइफ से तो वाकिफ हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं।
पर्सनल लाइफ
ऐसे में आइए आज हम आपको उनकी वाइफ से मिलाते हैं।
वाइफ से मिलिए
वानिंदु हसरंगा की वाइफ का नाम विंदिया पदमापेरुमा है।
विंदिया पदमापेरुमा
विंदिया बेहद खूबसूरत और गॉर्जियस हैं।
खूबसूरत और गॉर्जियस
इस कपल ने साल 2023 में शादी की थी।
2023 में की थी शादी
हसरंगा और उनकी वाइफ की बॉन्डिंग शानदार नजर आती है।
शानदार बॉन्डिंग
यह कपल सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करता रहता है।
सोशल मीडिया पर तस्वीरें
दोनों की तस्वीरों को सोशल मीडिया यूजर्स खूब पसंद करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं।
यूजर्स करते हैं पसंद
