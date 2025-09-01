By Mohit
स्पोर्ट्स कमेंटेटर शिखा सचदेवा से मिलिए
दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में स्पोर्ट्स कमेंटेटर शिखा सचदेवा ने अपने ग्लैमरस और चुलबुले अंदाज के जरिए सभी का ध्यान खींचा।
ध्यान खींचा
Source: Isnsta
बला की खूबसूरत शिखा पूरे टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों का खूब मनोरंजन करती नजर आईं।
खूब मनोरंजन
Source: Isnsta
दिल्ली प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन के फाइनल मैच वाले दिन शिखा का लुक कुछ ऐसा था।
फाइनल के दिन
Source: Isnsta
ब्लैक वन पीस ड्रेस, खुले बाल और चेहरे पर स्माइल उनके लुक में चार चांद लगा रहे थे।
लगीं हसीन
Source: Isnsta
शिखा फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। वे लुक्स के मामले में मॉडल और एक्ट्रेस को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Isnsta
दिल्ली प्रीमियर लीग में ऑस्ट्रेलियाई एंकर ग्रेस हेडन और भारतीय एंकर करिश्मा कोटक ने एंकरिंग के दौरान शिखा सचदेवा का भरपूर साथ दिया।
भरपूर साथ
Source: Isnsta
दिल्ली प्रीमियर लीग के अलावा शिखा आईपीएल समेत अन्य टी-20 लीग में अपनी एंकरिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं।
एंकरिंग का जलवा
Source: Isnsta
शिखा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी ग्लैमरस तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।
करती हैं शेयर
Source: Isnsta
शिखा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना और पार्टी करना काफी पसंद है।
पार्टी लवर
Source: Isnsta
