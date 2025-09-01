By Mohit
PUBLISHED Sep 1, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

स्पोर्ट्स कमेंटेटर शिखा सचदेवा से मिलिए

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में स्पोर्ट्स कमेंटेटर शिखा सचदेवा ने अपने ग्लैमरस और चुलबुले अंदाज के जरिए सभी का ध्यान खींचा।

ध्यान खींचा

Source: Isnsta

बला की खूबसूरत शिखा पूरे टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों का खूब मनोरंजन करती नजर आईं।

खूब मनोरंजन 

Source: Isnsta

दिल्ली प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन के फाइनल मैच वाले दिन शिखा का लुक कुछ ऐसा था।

फाइनल के दिन

Source: Isnsta

ब्लैक वन पीस ड्रेस, खुले बाल और चेहरे पर स्माइल उनके लुक में चार चांद लगा रहे थे।

लगीं हसीन

Source: Isnsta

शिखा फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। वे लुक्स के मामले में मॉडल और एक्ट्रेस को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Isnsta

दिल्ली प्रीमियर लीग में ऑस्ट्रेलियाई एंकर ग्रेस हेडन और भारतीय एंकर करिश्मा कोटक ने एंकरिंग के दौरान शिखा सचदेवा का भरपूर साथ दिया।

भरपूर साथ

Source: Isnsta

दिल्ली प्रीमियर लीग के अलावा शिखा आईपीएल समेत अन्य टी-20 लीग में अपनी एंकरिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं।

एंकरिंग का जलवा

Source: Isnsta

शिखा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी ग्लैमरस तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।

करती हैं शेयर

Source: Isnsta

शिखा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना और पार्टी करना काफी पसंद है।

पार्टी लवर

Source: Isnsta

अपने 100वें मैच में सेंचुरी ठोकने वाले खिलाड़ी

 Click Here