By Vimlesh Kumar 
PUBLISHED Sept 12, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

शिवम दुबे की 7 साल बड़ी मुस्लिम वाइफ से मिलिए

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शिवम दुबे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के कारण तो चर्चा में रहते ही हैं, लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं।

शिवम दुबे

Pic Credit: Social Media

ऐसे में हम आपको उनकी लव लाइफ के बारे में जानकारी देते हैं, जोकि काफी दिलचस्प है।

लव लाइफ

Pic Credit: Social Media

शिवम दुबे ने अपने से उम्र में 7 साल बड़ी लड़की से शादी की है।

उम्र में 7 साल बड़ी हैं पत्नी

Pic Credit: Social Media

उनकी वाइफ मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती हैं, जबकि शिवम दुबे एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्में और पले बढ़े हैं।

मुस्लिम धर्म से रखती हैं ताल्लुक

Pic Credit: Social Media

शिवम दुबे की वाइफ का नाम अंजुम खान है। अंजुम बहुत खूबसूरत हैं।

अंजुम खान

Pic Credit: Social Media

शिवम दुबे और अंजुम खान साल 2021 में शादी के बंधन में बंधे थे। अब दोनों दो बच्चे के माता-पिता हैं।

2021 में हुई थी शादी

Pic Credit: Social Media

शिवम दुबे अक्सर सोशल मीडिया पर वाइफ संग तस्वीरें साझा करते रहते हैं।

तस्वीरें

Pic Credit: Social Media

उनकी वाइफ अंजुम खान भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।

सोशल मीडिया पर एक्टिव

Pic Credit: Social Media

शिवम-अंजुम की बॉन्डिंग कमाल की दिखती है। इस कपल को सोशल मीडिया पर बहुत से लोग पसंद करते हैं।

कमाल की बॉन्डिंग

Pic Credit: Social Media

