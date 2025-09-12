By Vimlesh Kumar
शिवम दुबे की 7 साल बड़ी मुस्लिम वाइफ से मिलिए
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शिवम दुबे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के कारण तो चर्चा में रहते ही हैं, लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं।
शिवम दुबे
ऐसे में हम आपको उनकी लव लाइफ के बारे में जानकारी देते हैं, जोकि काफी दिलचस्प है।
लव लाइफ
शिवम दुबे ने अपने से उम्र में 7 साल बड़ी लड़की से शादी की है।
उम्र में 7 साल बड़ी हैं पत्नी
उनकी वाइफ मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती हैं, जबकि शिवम दुबे एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्में और पले बढ़े हैं।
मुस्लिम धर्म से रखती हैं ताल्लुक
शिवम दुबे की वाइफ का नाम अंजुम खान है। अंजुम बहुत खूबसूरत हैं।
अंजुम खान
शिवम दुबे और अंजुम खान साल 2021 में शादी के बंधन में बंधे थे। अब दोनों दो बच्चे के माता-पिता हैं।
2021 में हुई थी शादी
शिवम दुबे अक्सर सोशल मीडिया पर वाइफ संग तस्वीरें साझा करते रहते हैं।
तस्वीरें
उनकी वाइफ अंजुम खान भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।
सोशल मीडिया पर एक्टिव
शिवम-अंजुम की बॉन्डिंग कमाल की दिखती है। इस कपल को सोशल मीडिया पर बहुत से लोग पसंद करते हैं।
कमाल की बॉन्डिंग
