धवन की एक्स वाइफ और मौजूदा GF से मिलिए
पूर्व भारतीय ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड सोफी के वजह से लगातार चर्चा में बने हुए हैं।
शिखर धवन की गर्लफ्रेंड सोफी सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं और फैशन के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।
सोफी एक आयरिश पेशेवर हैं जो वर्तमान में अबू धाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉरपोरेशन के लिए प्रोडक्ट कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं।
सोफी शिखर धवन के घर में रम गईं हैं। भाई दूज के मौके पर धवन और सोफी ने परिवार संग काफी समय व्यतीत किया।
धवन और सोफी की मुलाकात दुबई के एक रेस्टोरेंट में हुई थी। धवन पहली नजर में ही सोफी पर दिल हार बैठे थे।
आपको बता दें कि सोफी संग रिलेशनशिप में आने से पहले धवन का बॉक्सर आयशा मुखर्जी से तलाक हुआ था।
शादी से उन्हें एक बेटा भी है जिनका नाम जोरावर है। जोरावर आयशा संग ऑस्ट्रेलिया में रहता है। शिखर और आयशा की शादी साल 2012 में हुई थी।
आयशा और धवन का प्यार फेसबुक पर परवान चढ़ा था मगर बाद में सबकुछ सही नहीं रहा था तो दोनों ने अलग होने का फैसला लिया था।
खास बात ये थी कि आयशा पहले से दो बेटियों की मां थीं। आयशा के लिए धवन ने दोनों बेटियों को भी अपना लिया था।
आयशा शिखर से उम्र में 10 साल बड़ी हैं। वे किक बॉक्सर हैं और नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा ले चुकी हैं।
