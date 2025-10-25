By Mohit
PUBLISHED Oct 25, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

धवन की एक्स वाइफ और मौजूदा GF से मिलिए

पूर्व भारतीय ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड सोफी के वजह से लगातार चर्चा में बने हुए हैं।

सोफी संग

Source: Insta

शिखर धवन की गर्लफ्रेंड सोफी सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं और फैशन के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।

अप्सरा से कम नहीं

Source: Insta

सोफी एक आयरिश पेशेवर हैं जो वर्तमान में अबू धाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉरपोरेशन के लिए प्रोडक्ट कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं।

ये है पेशा

Source: Insta

सोफी शिखर धवन के घर में रम गईं हैं। भाई दूज के मौके पर धवन और सोफी ने परिवार संग काफी समय व्यतीत किया।

रम गईं

Source: Insta

धवन और सोफी की मुलाकात दुबई के एक रेस्टोरेंट में हुई थी। धवन पहली नजर में ही सोफी पर दिल हार बैठे थे।

पहली मुलाकात

Source: Insta

आपको बता दें कि सोफी संग रिलेशनशिप में आने से पहले धवन का बॉक्सर आयशा मुखर्जी से तलाक हुआ था।

ये हैं एक्स वाइफ

Source: Insta

शादी से उन्हें एक बेटा भी है जिनका नाम जोरावर है। जोरावर आयशा संग ऑस्ट्रेलिया में रहता है। शिखर और आयशा की शादी साल 2012 में हुई थी।

एक बेटा भी

Source: Insta

आयशा और धवन का प्यार फेसबुक पर परवान चढ़ा था मगर बाद में सबकुछ सही नहीं रहा था तो दोनों ने अलग होने का फैसला लिया था।

फेसबुक के जरिए

Source: Insta

खास बात ये थी कि आयशा पहले से दो बेटियों की मां थीं। आयशा के लिए धवन ने दोनों बेटियों को भी अपना लिया था।

तलाकशुदा थीं आयशा

Source: Insta

आयशा शिखर से उम्र में 10 साल बड़ी हैं। वे किक बॉक्सर हैं और नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा ले चुकी हैं।

10 साल बड़ी

Source: Insta

किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की वाइफ ज्यादा खूबसूरत?

 Click Here