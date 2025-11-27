By Mohit
अखिलेश यादव की बेटी अदिति से मिलिए
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव तीन बच्चों के पिता हैं।
तीन बच्चे
अखिलेश की वाइफ का नाम डिंपल यादव है जो कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद हैं।
सांसद
अखिलेश और डिंपल का एक बेटा (अर्जुन यादव) और दो बेटियां (अदिति यादव और टीना यादव) हैं।
तीनों बच्चे
टीना और अर्जुन जुड़वा बच्चे हैं। अदिति सबसे बड़ी हैं।
अदिति सबसे बड़ी हैं
अदिति की उम्र 21 साल है और उन्होंने साल 2020 में 12वीं की परीक्ष 98 फीसदी अंक के साथ पास की थी।
21 साल की हैं
माता-पिता की तरह अदिति भी लोकसभा चुनाव 2024 में जमकर प्रचार करती नजर आई थीं।
जमकर प्रचार
अदिति ने सबसे पहले मैनपुरी और फिर कन्नोज में चुनाव प्रचार किया था। इस दौरान चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, मासूम सी सूरत और सादगी भरा अंदाज काफी पसंद किया गया था।
सादगी भरा अंदाज
अदिति की आधिकारिक तौर पर पॉलिटिक्स में एंट्री कब होगी और वे चुनाव लड़ेंगी भी या नहीं सभी इसपर लंबे समय से कयास लगा रहे हैं।
आधिकारिक एंट्री कब?
आपको बता दें कि मौजूदा समय में अदिति यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) में पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई कर रही हैं।
कर रही हैं पढ़ाई?
