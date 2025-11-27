By Mohit
अखिलेश यादव की बेटी अदिति से मिलिए

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव तीन बच्चों के पिता हैं।

अखिलेश की वाइफ का नाम डिंपल यादव है जो कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद हैं।

अखिलेश और डिंपल का एक बेटा (अर्जुन यादव) और दो बेटियां (अदिति यादव और टीना यादव) हैं।

टीना और अर्जुन जुड़वा बच्चे हैं। अदिति सबसे बड़ी हैं।

अदिति की उम्र 21 साल है और उन्होंने साल 2020 में 12वीं की परीक्ष 98 फीसदी अंक के साथ पास की थी।

माता-पिता की तरह अदिति भी लोकसभा चुनाव 2024 में जमकर प्रचार करती नजर आई थीं।

अदिति ने सबसे पहले मैनपुरी और फिर कन्नोज में चुनाव प्रचार किया था। इस दौरान चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, मासूम सी सूरत और सादगी भरा अंदाज काफी पसंद किया गया था।

अदिति की आधिकारिक तौर पर पॉलिटिक्स में एंट्री कब होगी और वे चुनाव लड़ेंगी भी या नहीं सभी इसपर लंबे समय से कयास लगा रहे हैं।

आपको बता दें कि मौजूदा समय में अदिति यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) में पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई कर रही हैं।

