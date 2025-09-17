By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 17, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के क्रिकेटर बेटे से मिलिए

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव अक्सर अपने राजनीतिक बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं।

पप्पू यादव

Pic Credit: Social Media

हालांकि, आज हम आपको उनके बेटे से मिलवाएंगे, जिनका नाम सार्थक है।

सार्थक रंजन

Pic Credit: Social Media

सार्थक एक उभरते हुए क्रिकेटर हैं। 

उभरते हुए क्रिकेटर

Pic Credit: Social Media

हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली प्रीमियर लीग में सार्थक ने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था।

शानदार प्रदर्शन

Pic Credit: Social Media

सार्थक का नाम भले ही दिल्ली प्रीमियर लीग से लोगों के जहन में आया हो, लेकिन वे इससे पहले ही लिस्ट-ए मैच खेले चुके हैं।

पहले भी खेल चुके हैं बड़े मैच

Pic Credit: Social Media

उन्होंने घरेलू टी-20 लीग में अपना डेब्यू 2016 में किया था। 

2016 में किया टी-20 डेब्यू

Pic Credit: Social Media

उन्होंने 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान लिस्ट-ए में पदार्पण किया था।

2017 में लिस्ट-ए में पदार्पण

Pic Credit: Social Media

सार्थक रंजन साल 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान ऋषभ पंत और गौतम गंभीर जैसे बड़े क्रिकेटर्स के साथ भी खेल चुके हैं।

ऋषभ पंत और गंभीर के साथ खेले

Pic Credit: Social Media

सार्थक अपनी फिटनेस पर भी अच्छा ध्यान देते हैं। वे फिटनेस और फैशन फ्रीक हैं। उन्हें महंगी गाड़ियों में भी चलने का शौक है।

फिटनेस और फैशन फ्रीक

Pic Credit: Social Media

