By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 31, 2025

 Sports

पृथ्वी शॉ की खूबसूरत गर्लफ्रेंड से मिलिए

क्रिकेटर पृथ्वी शॉ लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे हैं।

पृथ्वी शॉ

Pic Credit: Social Media

कई फैंस अब भी उनके मैदान में वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

वापसी का इंतजार

Pic Credit: Social Media

पृथ्वी शॉ अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कम और पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा

Pic Credit: Social Media

हाल ही में पृथ्वी शॉ ने एक सुंदर महिला के साथ अपनी तस्वीरें साझा की हैं, जिसकी चर्चा जोरों पर है।

सुंदर महिला के साथ तस्वीरें

Pic Credit: Social Media

तस्वीरों में पृथ्वी शॉ के साथ दिख रही महिला बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

बेहद खूबसूरत

Pic Credit: Social Media

पृथ्वी शॉ और महिला की ये तस्वीरें गणेश पूजा के दौरान की हैं।

गणेश पूजा की तस्वीरें

Pic Credit: Social Media

ये तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। सोशल मीडिया यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि ये पृथ्वी शॉ की गर्लफ्रेंड हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल

Pic Credit: Social Media

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी शॉ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकृति अग्रवाल के साथ गणेश चतुर्थी मना रहे थे। शॉ ने इस खास मौके की तीन तस्वीरें साझा कीं, जिनमें से दो में दोनों भगवान गणेश की प्रतिमा के पास खड़े थे। 

कौन हैं साथ दिखने वाली महिला

Pic Credit: Social Media

फोटो देखने के बाद ही फैन्स ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया।

फैंस की प्रतिक्रिया

Pic Credit: Social Media

ODI में सर्वाधिक औसत वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, गिल का जलवा, रोहित फिसड्डी, कोहली इस नंबर पर

