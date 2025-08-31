By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED August 31, 2025
पृथ्वी शॉ की खूबसूरत गर्लफ्रेंड से मिलिए
क्रिकेटर पृथ्वी शॉ लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे हैं।
पृथ्वी शॉ
कई फैंस अब भी उनके मैदान में वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
वापसी का इंतजार
पृथ्वी शॉ अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कम और पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा चर्चा में रहते हैं।
पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा
हाल ही में पृथ्वी शॉ ने एक सुंदर महिला के साथ अपनी तस्वीरें साझा की हैं, जिसकी चर्चा जोरों पर है।
सुंदर महिला के साथ तस्वीरें
तस्वीरों में पृथ्वी शॉ के साथ दिख रही महिला बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।
बेहद खूबसूरत
पृथ्वी शॉ और महिला की ये तस्वीरें गणेश पूजा के दौरान की हैं।
गणेश पूजा की तस्वीरें
ये तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। सोशल मीडिया यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि ये पृथ्वी शॉ की गर्लफ्रेंड हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी शॉ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकृति अग्रवाल के साथ गणेश चतुर्थी मना रहे थे। शॉ ने इस खास मौके की तीन तस्वीरें साझा कीं, जिनमें से दो में दोनों भगवान गणेश की प्रतिमा के पास खड़े थे।
कौन हैं साथ दिखने वाली महिला
फोटो देखने के बाद ही फैन्स ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया।
फैंस की प्रतिक्रिया
