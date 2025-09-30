By Mohit
IAS अधिकारी स्मिता सभरवाल से मिलिए
स्मिता
सभरवाल
की गिनती देश की सबसे चर्चित और तेज-तर्रार महिला
आईपीएस
अधिकारी के तौर पर होती है।
तेज-तर्रार
स्मिता
सभरवाल
का जन्म 19 जून 1977 को पश्चिम बंगाल के
दार्जिलिंग
में हुआ था।
1977 में जन्मीं
सभरवाल
साल 2000 में चौथी
रैंक
लाकर
UPSC
टॉपर
बनीं थीं। उन्हें तेलंगाना
कैडर
मिला था।
चौथी
रैंक
बीते साल नवंबर में उन्हें तेलंगाना सरकार में युवा उन्नति, पर्यटन और संस्कृति (
YAT&C)
की मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था।
बीते साल
वहीं
बीआरएस
सरकार में
स्मिता
सभरवाल
मुख्यमंत्री की सचिव पद पर भी काम कर चुकी हैं।
सचिव पद
वे वर्तमान में तेलंगाना वित्त आयोग में हैं। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने 31 जनवरी 2026 तक छुट्टी ली हुई है।
स्वास्थ्य कारणों से
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
स्मिता
के
फैशन
सेंस
और
ग्लैमरस
अंदाज की हर कोई तारीफ करता है।
काफी ग्लैमरस
स्मिता
की
पॉपुलैरिटी
का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें
इंस्टाग्राम
पर 8 लाख से ज्यादा
यूजर्स
फॉलो
करते हैं।
पॉपुलैरिटी
आपको बता दें कि
स्मिता
शादीशुदा हैं। उनकी शादी को 24 साल हो चुके हैं।
शादीशुद हैं स्मिता
स्मिता
के पति का नाम
अकुन
सभरवाल
है जो कि पटियाला के रहने वाले हैं और पुलिस
ऑफिसर
हैं।
ये हैं पति
IAS
अधिकारी नेहा
ब्याडवाल
से मिलिए
