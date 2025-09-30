By Mohit
PUBLISHED Sep 30, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

IAS अधिकारी स्मिता सभरवाल​ से मिलिए

स्मिता सभरवाल की गिनती देश की सबसे चर्चित और तेज-तर्रार महिला आईपीएस अधिकारी के तौर पर होती है।

तेज-तर्रार

Photo: SmitaSabharwal/Insta

स्मिता सभरवाल का जन्म 19 जून 1977 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। 

1977 में जन्मीं

Photo: SmitaSabharwal/Insta

सभरवाल साल 2000 में चौथी रैंक लाकर UPSC टॉपर बनीं थीं। उन्हें तेलंगाना कैडर मिला था।

चौथी रैंक 

Photo: SmitaSabharwal/Insta

बीते साल नवंबर में उन्हें तेलंगाना सरकार में युवा उन्नति, पर्यटन और संस्कृति (YAT&C) की मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था।

बीते साल

Photo: SmitaSabharwal/Insta

वहीं बीआरएस सरकार में स्मिता सभरवाल मुख्यमंत्री की सचिव पद पर भी काम कर चुकी हैं।

सचिव पद 

Photo: SmitaSabharwal/Insta

वे वर्तमान में तेलंगाना वित्त आयोग में हैं। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने 31 जनवरी 2026 तक छुट्टी ली हुई है।

स्वास्थ्य कारणों से

Photo: SmitaSabharwal/Insta

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव स्मिता के फैशन सेंस और ग्लैमरस अंदाज की हर कोई तारीफ करता है।

काफी ग्लैमरस

Photo: SmitaSabharwal/Insta

स्मिता की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें इंस्टाग्राम पर 8 लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।

पॉपुलैरिटी

Photo: SmitaSabharwal/Insta

आपको बता दें कि स्मिता शादीशुदा हैं। उनकी शादी को 24 साल हो चुके हैं।

शादीशुद हैं स्मिता

Photo: SmitaSabharwal/Insta

स्मिता के पति का नाम अकुन सभरवाल है जो कि पटियाला के रहने वाले हैं और पुलिस ऑफिसर हैं।

ये हैं पति

Photo: SmitaSabharwal/Insta

IAS अधिकारी नेहा ब्याडवाल से मिलिए

 Click Here