By Mohit
PUBLISHED Aug 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
PM मोदी के भरोसेमंद अजीत डोभाल से मिलिए
NSA अजीत डोभाल को जासूसी की दुनिया का रियल जेम्ब बॉन्ड माना जाता है। उनके जासूसी कई किस्से आज भी मशहूर हैं।
रियल जेम्ब बॉन्ड
Photo: PIB
डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद चेहरों में से एक हैं। वे एक ऐसे पुलिस अधिकारी रहे हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और शांतिकाल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया।
भरोसेमंद
Photo: PIB
अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी, 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। वे मौका मिलने पर अक्सर अपने गांव जाते रहते हैं।
1945 में जन्म
Photo: PIB
डोभाल केरल के 1968 बैच के IPS अफसर रहे। उन्होंने अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की हुई है।
मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई
Photo: PIB
IPS में नियुक्ति के करीब चार साल बाद वे 1972 में इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB) से जुड़ गए थे।
इंटेलीजेंस ब्यूरो
Photo: PIB
डोभाल का ज्यादातर समय खुफिया विभाग में बतौर जासूस ही बिता। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने करियर में सिर्फ 7 साल ही वर्दी पहनी।
सिर्फ 7 साल
Photo: PIB
साल 2005 में वे इंटेलीजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे।
डायरेक्टर बने
Photo: PIB
करीब 37 साल जासूसी का अनुभव लेने के बाद अजीत डोभाल को 2014 में देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) बनाया गया।
2014 में बने NSA
Photo: PIB
आपको बता दें कि डोभाल खुफिया एजेंसी रॉ के अंडर कवर एजेंट के तौर पर पाकिस्तान में करीब 7 साल तक रहे थे।
पाकिस्तान में भी रहे
Photo: PIB
1999 में कंधार प्लेन हाईजैक के दौरान ऑपरेशन ब्लैक थंडर में आतंकवादियों से बातचीत करने वाले चुनिंदा अधिकारियों में से एक थे।
कंधार प्लेन हाईजैक
Photo: PIB
अनिल अंबानी के परिवार में कौन-कौन?
Click Here