पाक की सबसे खूबसूरत क्रिकेट एंकर जैनब
जैनब अब्बास की गिनती पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत क्रिकेट एंकर में होती है। वे बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
जैनब सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं। वे कई बड़े क्रिकेट इवेंट्स को कवर कर चुकी हैं।
पाकिस्तान की इस क्रिकेट एंकर ने बतौर मेकअप आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत थी।
जैनब की मां पॉलिटिशयन है तो पिता क्रिकेटर रह चुके हैं। जैनब भारत विरोधी बयानबाजी के लिए भी चर्चा में रहती हैं।
जैनब भारत देश के अलावा हिंदुओं, हिंदु देवी-देवताओं का भी मजाक उड़ाने के वजह से भी काफी आलोचनाओं का सामना कर चुकी हैं।
पाकिस्तान की ये क्रिकेट एंकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। जैनब को इंस्टाग्राम पर ही लाखों यूजर्स फॉलो करते हैं।
जैनब शादीशुदा हैं और एक बच्चे की मां हैं। लाखों दिलों की धड़कन जैनब साल 2019 में शादी के बंधन में बंध गई थीं।
स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल चेहरा बन चुकीं जैनब फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। फिटनेस के मामले में तो वे आगे हैं ही।
जैनब के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने-फिरने और दोस्तों संग पार्टी करना काफी पसंद है।
