पाक की सबसे खूबसूरत क्रिकेट एंकर जैनब

जैनब अब्बास की गिनती पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत क्रिकेट एंकर में होती है। वे बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

जैनब सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं। वे कई बड़े क्रिकेट इवेंट्स को कवर कर चुकी हैं।

अप्सरा से कम नहीं

Source: Insta

पाकिस्तान की इस क्रिकेट एंकर ने बतौर मेकअप आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत थी।

करियर की शुरुआत

Source: Insta

जैनब की मां पॉलिटिशयन है तो पिता क्रिकेटर रह चुके हैं। जैनब भारत विरोधी बयानबाजी के लिए भी चर्चा में रहती हैं।

संपन्न परिवार

Source: Insta

जैनब भारत देश के अलावा हिंदुओं, हिंदु देवी-देवताओं का भी मजाक उड़ाने के वजह से भी काफी आलोचनाओं का सामना कर चुकी हैं।

आलोचनाओं का सामना

Source: Insta

पाकिस्तान की ये क्रिकेट एंकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। जैनब को इंस्टाग्राम पर ही लाखों यूजर्स फॉलो करते हैं।

काफी एक्टिव

Source: Insta

जैनब शादीशुदा हैं और एक बच्चे की मां हैं। लाखों दिलों की धड़कन जैनब साल 2019 में शादी के बंधन में बंध गई थीं।

2019 में शादी

Source: Insta

स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल चेहरा बन चुकीं जैनब फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। फिटनेस के मामले में तो वे आगे हैं ही।

कमाल फैशन सेंस

Source: Insta

जैनब के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने-फिरने और दोस्तों संग पार्टी करना काफी पसंद है।

घूमने की शौकीन

Source: Insta

