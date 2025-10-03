By Mohit
PUBLISHED Oct 3, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
पाक क्रिकेट प्रेजेंटर सारा से मिलिए
पाकिस्तान की महिला क्रिकेट
प्रेजेंटर
सारा
बलोच
बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
Source: Insta
सारा
बलोच
बतौर क्रिकेटर
प्रेजेंटर
कई टी-20
लीग
और
आईसीसी
इवेंट्स
में काम कर चुकी हैं।
काफी अनुभवी
Source: Insta
वे मैदान पर
क्रिकेटर्स
संग चुलबुले अंदाज में बातचीत कर दर्शकों का खूब मनोरंजन करती हैं।
खूब मनोरंजन
Source: Insta
सारा क्रिकेटर
प्रेजेंटर
ही नहीं बल्कि रेडियो
जॉकी
,
प्रोड्यूसर
और
वॉयस
ओवर
आर्टिस्ट
भी काम करती हैं।
काफी टैलेंटेड
Source: Insta
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करने वाली पाकिस्तान की ये
प्रेजेंटर
सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती है।
अप्सरा से कम नहीं
Source: Insta
सारा पर हर तरह के
आउटफिट
बेमिसाल लगते हैं।
एथनिक
में तो उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है।
एथनिक लुक
Source: Insta
फिटनेस
के मामले में भी सारा काफी आगे नजर आती हैं। ऐसा हो भी क्यों न वे हर दिन
जिम
में जमकर कसरत जो करती हैं।
बेहद फिट भी
Source: Insta
आपको बता दें कि सारा बतौर
मॉडल
भी कई बड़े
ब्रैंड्स
के लिए काम कर चुकी हैं।
मॉडलिंग
Source: Insta
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
सारा को
इंस्टाग्राम
पर 1 लाख से ज्यादा
यूजर्स
फॉलो
करते हैं।
काफी एक्टिव
Source: Insta
27
की उम्र में ये बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही सचिन की बेटी
Click Here