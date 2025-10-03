By Mohit
PUBLISHED Oct 3, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

पाक क्रिकेट प्रेजेंटर सारा से मिलिए

पाकिस्तान की महिला क्रिकेट प्रेजेंटर सारा बलोच बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

सारा बलोच बतौर क्रिकेटर प्रेजेंटर कई टी-20 लीग और आईसीसी इवेंट्स में काम कर चुकी हैं।

काफी अनुभवी

Source: Insta

वे मैदान पर क्रिकेटर्स संग चुलबुले अंदाज में बातचीत कर दर्शकों का खूब मनोरंजन करती हैं।

खूब मनोरंजन

Source: Insta

सारा क्रिकेटर प्रेजेंटर ही नहीं बल्कि रेडियो जॉकी, प्रोड्यूसर और वॉयस ओवर आर्टिस्ट भी काम करती हैं।

काफी टैलेंटेड

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली पाकिस्तान की ये प्रेजेंटर सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती है।

अप्सरा से कम नहीं

Source: Insta

सारा पर हर तरह के आउटफिट बेमिसाल लगते हैं। एथनिक में तो उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है।

एथनिक लुक

Source: Insta

फिटनेस के मामले में भी सारा काफी आगे नजर आती हैं। ऐसा हो भी क्यों न वे हर दिन जिम में जमकर कसरत जो करती हैं।

बेहद फिट भी

Source: Insta

आपको बता दें कि सारा बतौर मॉडल भी कई बड़े ब्रैंड्स के लिए काम कर चुकी हैं।

मॉडलिंग

Source: Insta

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव सारा को इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।

काफी एक्टिव

Source: Insta

27 की उम्र में ये बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही सचिन की बेटी

 Click Here