नेपाल की बेहद खूबसूरत फुटबॉलर से मिलिए

भारत के पड़ोसी देश नेपाल की युवा फुटबॉलर सरू लीम्बो काफी खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस 

Source: Insta

वे नेपाल की नेशनल टीम का हिस्सा हैं और अलग-अलग टूर्नामेंट और लीग में खेलती आ रही हैं।

एक्टिव प्लेयर

Source: Insta

सरू लीम्बो का जन्म 4 मार्च 2001 को हुआ था। उनकी उम्र 24 वर्ष है।

2001 में जन्म

Source: Insta

सरू लीम्बो टीम में बतौर मिडफील्डर खेलती हैं। वे एएफसी वुमेन चैंपियंस लीग में भी खेल चुकी हैं।

इस पोजिशन पर खेलती हैं

Source: Insta

नेपाल की ये स्टाइलिश फुटबॉलर नेशनल वुमेन लीग 2021 में भी खेल चुकी हैं।

नेशनल वुमेन लीग

Source: Insta

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव सरू लीम्बो अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। सरू को डांस रील्स बनाने का भी काफी शौक है।

रील्स का शौक

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। वेस्टर्न हो या एथनिक सरू पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

हर लुक बेमिसाल

Source: Insta

साड़ी में तो वे सही मायनों में काफी खूबसूरत दिखती हैं। वे अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं।

साड़ी लुक

Source: Insta

सरू के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें दोस्तों संग घूमना-फिरना काफी पसंद है।

घूमना-फिरना

Source: Insta

सरू सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वे आर्म्ड पुलिस फोर्स का हिस्सा रही हैं।

सेना से भी जुड़ी

Source: Insta

