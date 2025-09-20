By Mohit
नेपाल की बेहद खूबसूरत फुटबॉलर से मिलिए
भारत के पड़ोसी देश नेपाल की
युवा
फुटबॉलर
सरू
लीम्बो
काफी खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
Source: Insta
वे नेपाल की नेशनल टीम का हिस्सा हैं और अलग-अलग टूर्नामेंट और लीग में खेलती आ रही हैं।
एक्टिव प्लेयर
सरू
लीम्बो
का जन्म 4 मार्च 2001 को हुआ था। उनकी उम्र 24 वर्ष है।
2001 में जन्म
सरू
लीम्बो
टीम में बतौर
मिडफील्डर
खेलती हैं। वे
एएफसी
वुमेन
चैंपियंस
लीग
में भी खेल चुकी हैं।
इस पोजिशन पर खेलती हैं
नेपाल की ये
स्टाइलिश
फुटबॉलर
नेशनल
वुमेन
लीग
2021 में भी खेल चुकी हैं।
नेशनल
वुमेन
लीग
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
सरू
लीम्बो
अक्सर
अपनी
ग्लैमरस
तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।
सरू
को डांस
रील्स
बनाने का भी काफी शौक है।
रील्स का शौक
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं।
वेस्टर्न
हो या
एथनिक
सरू
पर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल लगता है।
हर लुक बेमिसाल
साड़ी में तो वे सही मायनों में काफी खूबसूरत दिखती हैं। वे अपनी
फिटनेस
पर भी खासा ध्यान देती हैं।
साड़ी लुक
सरू
के
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें दोस्तों संग घूमना-फिरना काफी पसंद है।
घूमना-फिरना
सरू
सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वे
आर्म्ड
पुलिस फोर्स का हिस्सा रही हैं।
सेना से भी जुड़ी
