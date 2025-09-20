नेपाल की बेहद खूबसूरत फुटबॉलर से मिलिए

सोशल

मीडिया पर काफी

एक्टिव

सरू

लीम्बो

अक्सर

अपनी

ग्लैमरस

तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

सरू

को डांस

रील्स

बनाने का भी काफी शौक है।