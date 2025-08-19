By Mohit
PUBLISHED August 19, 2025
स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम की नयमा से मिलिए
महिला क्रिकेटर्स अक्सर खेल के अलावा अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के वजह से भी चर्चा में रहती हैं।
खूबसूरत और ग्लैमरस
ऐसी ही एक महिला क्रिकेटर स्कॉटलैंड टीम की नयमा शेख हैं जो कि लुक्स के मामले में हॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती हैं।
देती हैं टक्कर
नयमा शेख सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं। खूबसूरत स्माइल उनके लुक में चार चांद लगाते हैं।
लुक में चार चांद
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली ये युवा क्रिकेटर एथनिक ड्रेसेज पहनना काफी पसंद करती हैं।
एथनिक लवर
नयमा अपनी फिटनेस का भी खासा ख्याल रखती हैं। वे हर दिन जिम में जमकर पसीना बहाती हैं।
बेहद फिट हैं
नयमा शेख का जन्म 4 मार्च 2006 को हुआ था। वे बतौर ऑलराउंडर खेलती हैं।
बतौर ऑलराउंडर
वे बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं तो दाएं हाथ से फास्ट मीडियम गेंदबाजी करती हैं।
फास्ट मीडियम गेंदबाजी
नयमा अबतक 2 वनडे मैच और 7 टी-20 इंटरनेशनल मैच में स्कॉटलैंड का प्रतिनिधत्व कर चुकी हैं।
इतने मैच खेल चुकीं
इस दौरान वनडे में 10 रन और 1 विकेट तो टी-20 इंटरनेशनल में 6 रन और 6 विकेट चटका चुकी हैं।
रन और विकेट
19 वर्षीय नयमा ने आयरलैंड के खिलाफ 21 अक्टूबर 2023 को डेब्यू किया था। तो वहीं टी-20 डेब्यू थाइलैंड के खिलाफ 10 जुलाई 2023 में किया था।
डेब्यू कब?
