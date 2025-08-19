By Mohit
PUBLISHED August 19, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम की नयमा से मिलिए

महिला क्रिकेटर्स अक्सर खेल के अलावा अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के वजह से भी चर्चा में रहती हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

ऐसी ही एक महिला क्रिकेटर स्कॉटलैंड टीम की नयमा शेख हैं जो कि लुक्स के मामले में हॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

नयमा शेख सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं। खूबसूरत स्माइल उनके लुक में चार चांद लगाते हैं।

लुक में चार चांद 

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली ये युवा क्रिकेटर एथनिक ड्रेसेज पहनना काफी पसंद करती हैं।

एथनिक लवर

Source: Insta

नयमा अपनी फिटनेस का भी खासा ख्याल रखती हैं। वे हर दिन जिम में जमकर पसीना बहाती हैं।

बेहद फिट हैं

Source: Insta

नयमा शेख का जन्म 4 मार्च 2006 को हुआ था। वे बतौर ऑलराउंडर खेलती हैं।

बतौर ऑलराउंडर

Source: Insta

वे बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं तो दाएं हाथ से फास्ट मीडियम गेंदबाजी करती हैं।

फास्ट मीडियम गेंदबाजी

Source: Insta

नयमा अबतक 2 वनडे मैच और 7 टी-20 इंटरनेशनल मैच में स्कॉटलैंड का प्रतिनिधत्व कर चुकी हैं।

इतने मैच खेल चुकीं

Source: Insta

इस दौरान वनडे में 10 रन और 1 विकेट तो टी-20 इंटरनेशनल में 6 रन और 6 विकेट चटका चुकी हैं।

रन और विकेट

Source: Insta

19 वर्षीय नयमा ने आयरलैंड के खिलाफ 21 अक्टूबर 2023 को डेब्यू किया था। तो वहीं टी-20 डेब्यू थाइलैंड के खिलाफ 10 जुलाई 2023 में किया था।

डेब्यू कब?

Source: Insta

युवराज सिंह की बहन का टीम इंडिया में सिलेक्शन

 Click Here