पाक की बेहद खूबसूरत क्रिकेटर नतालिया

पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर नतालिया परवेज बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

नतालिया परवेज महिला वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के लिए खेल रही हैं।

टीम का हिस्सा

नतालिया की उम्र 29 साल है और वे अबतक 12 वनडे मैच और 24 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं।

करियर ऐसा

बतौर ऑलराउंडर खेलने वाली ये महिला क्रिकेटर अबतक वनडे में 222 रन बना चुकी हैं तो 1 विकेट भी चटका चुकी हैं।

वनडे करियर

टी-20 फार्मैट की बात करें तो नतालिया ने 156 रन बनाए हैं और 6 विकेट अपने नाम करने में सफल रही हैं।

टी-20 फार्मैट

नतालिया ने अपना टी-20 डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 नवंबर 2017 को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में किया था।

टी-20 डेब्यू

वहीं वनडे डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ 20 मार्च 2018 को सिविल सर्विस क्रिकेटर क्लब में किया था। 

वनडे डेब्यू

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली नतालिया सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।

अप्सरा से कम नहीं

नतालिया पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगत है। एथनिक में तो वे बला की खूबसूरत लगती हैं।

बेमिसाल लुक्स

अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देने वाली नतालिया जिम में हर दिन जमकर कसरत करती हैं।

बेहद फिट

