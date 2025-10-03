By Mohit
PUBLISHED Oct 3, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
पाक की बेहद खूबसूरत क्रिकेटर नतालिया
पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर
नतालिया
परवेज बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
Source: Insta
नतालिया
परवेज महिला
वनडे
वर्ल्ड
कप में पाकिस्तान टीम के लिए खेल रही हैं।
टीम का हिस्सा
Source: Insta
नतालिया
की उम्र 29 साल है और वे
अबतक
12
वनडे
मैच और 24 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं।
करियर ऐसा
Source: Insta
बतौर
ऑलराउंडर
खेलने वाली ये महिला क्रिकेटर
अबतक
वनडे
में 222 रन बना चुकी हैं तो 1
विकेट
भी चटका चुकी हैं।
वनडे करियर
Source: Insta
टी-20
फार्मैट
की बात करें तो
नतालिया
ने 156 रन बनाए हैं और 6
विकेट
अपने नाम करने में सफल रही हैं।
टी-20 फार्मैट
Source: Insta
नतालिया
ने अपना टी-20
डेब्यू
न्यूजीलैंड
के खिलाफ 9 नवंबर 2017 को
शारजाह
क्रिकेट स्टेडियम में किया था।
टी-20
डेब्यू
Source: Insta
वहीं
वनडे
डेब्यू
श्रीलंका के खिलाफ 20 मार्च 2018 को सिविल सर्विस क्रिकेटर
क्लब
में किया था।
वनडे
डेब्यू
Source: Insta
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करने वाली
नतालिया
सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
अप्सरा से कम नहीं
Source: Insta
नतालिया
पर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल
लगत
है।
एथनिक
में तो वे बला की खूबसूरत लगती हैं।
बेमिसाल लुक्स
Source: Insta
अपनी
फिटनेस
पर खासा ध्यान देने वाली
नतालिया
जिम
में हर दिन जमकर कसरत करती हैं।
बेहद फिट
Source: Insta
पाकिस्तान की महिला क्रिकेट
प्रेजेंटर
सारा
बलोच
से मिलिए
Click Here