ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेटी से मिलिए
केंद्रीय मंत्री
ज्योतिरादित्य
सिंधिया
शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं।
दो बच्चों के पिता
Source: Insta
ज्योतिरादित्य
सिंधिया की
वाइफ
का नाम
प्रियदर्शिनी
है। बेटे का नाम
महाआर्यमन
सिंधिया हैं तो बेटी का नाम
अनन्या
राजे
सिंधिया है।
बच्चों के नाम
Source: Insta
अनन्या
राजे
सिंधिया बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं। वे
'
ब्यूटी
विद
ब्रेन
'
का
परफेक्ट
उदाहरण मानी जा सकती हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
Source: Insta
अनन्या
राजे
सिंधिया
काफी पढ़ी-लिखी हैं।
अनन्या
ने अमेरिका की रोड
आइलैंड
स्कूल ऑफ डिजाइन (
RISD)
से
ग्रेजुएशन
की हुई है।
ग्रेजुएशन की हुई है
Source: Insta
स्कूली
एजुकेशन
की बात करें तो
अनन्या
ने दिल्ली के जाने-माने ब्रिटिश स्कूल से पढ़ाई की हुई है।
स्कूली एजुकेशन
Source: Insta
अनन्या
राजे
सिंधिया
सोशल
मीडिया
प्लेटफॉर्म
इंस्टाग्राम
पर तो हैं मगर अपने अकाउंट को प्राइवेट किया हुआ है।
कम एक्टिव
Source: Insta
अनन्या
लाइमलाइट
से दूर ही रहना पसंद करती हैं।
अनन्या
घूमने-फिरने और
एडवेंचर
स्पोर्ट्स
की शौकीन हैं।
लाइमलाइट से दूर
Source: Insta
केंद्रीय मंत्री की बेटी को
हॉर्स
राइडिंग
का भी काफी शौक है।
अनन्या
लुक्स
के मामले में
बॉलीवुड
स्टार
किड्स
को टक्कर देती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
अनन्या
को
फुटबॉल
और
गोल्फ
भी काफी पसंद है।
अनन्या
भाई
महाआर्यमन
संग
स्पेशल
बॉन्ड
शेयर करती हैं जो कि तस्वीरों में साफ नजर भी आता
है
।
स्पेशल
बॉन्ड
Source: Insta
आपको
बता दें कि
महाआर्यमन
की उम्र 30 साल है
तो
अनन्या
की उम्र 23 साल है।
उम्र है इतनी
Source: Insta
