ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेटी से मिलिए

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं।

दो बच्चों के पिता

ज्योतिरादित्य सिंधिया की वाइफ का नाम प्रियदर्शिनी है। बेटे का नाम महाआर्यमन सिंधिया हैं तो बेटी का नाम अनन्या राजे सिंधिया है।

बच्चों के नाम

अनन्या राजे सिंधिया बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। वे 'ब्यूटी विद ब्रेन' का परफेक्ट उदाहरण मानी जा सकती हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

अनन्या राजे सिंधिया काफी पढ़ी-लिखी हैं। अनन्या ने अमेरिका की रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन (RISD) से ग्रेजुएशन की हुई है।

ग्रेजुएशन की हुई है

स्कूली एजुकेशन की बात करें तो अनन्या ने दिल्ली के जाने-माने ब्रिटिश स्कूल से पढ़ाई की हुई है।

स्कूली एजुकेशन

अनन्या राजे सिंधिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर तो हैं मगर अपने अकाउंट को प्राइवेट किया हुआ है।

कम एक्टिव

अनन्या लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं। अनन्या घूमने-फिरने और एडवेंचर स्पोर्ट्स की शौकीन हैं।

लाइमलाइट से दूर

केंद्रीय मंत्री की बेटी को हॉर्स राइडिंग का भी काफी शौक है। अनन्या लुक्स के मामले में बॉलीवुड स्टार किड्स को टक्कर देती हैं।

देती हैं टक्कर

अनन्या को फुटबॉल और गोल्फ भी काफी पसंद है। अनन्या भाई महाआर्यमन संग स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं जो कि तस्वीरों में साफ नजर भी आता है

स्पेशल बॉन्ड

आपको बता दें कि महाआर्यमन की उम्र 30 साल है तो अनन्या की उम्र 23 साल है।

उम्र है इतनी

