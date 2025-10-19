By Mohit
PUBLISHED Oct 19, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
विराट कोहली की भाभी से मिलिए
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अक्सर पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी सुर्खियों में रहते हैं।
सुर्खियों में रहते हैं
Photo: ICC/FB
आज हम आपको विराट कोहली की भाभी से मिलवा रहे हैं जो कि काफी ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं।
ग्लैमरस
Source: Insta
विराट कोहली तीन भाई-बहन में सबसे छोटे हैं, उनके बड़े भाई का नाम विकास कोहली है और बहन का नाम भावना है।
विकास की वाइफ
Source: Insta
विकास की शादी चेतना से, जबकि भावना की शादी संजय ढिंगरा से हुई है।
शादी
Source: Insta
चेतना सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और लगातार अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।
खूब एक्टिव
Source: Insta
विकास और भाभी चेतना अक्सर आईपीएल के दौरान आरसीबी के मुकाबले देखने के लिए स्टेडियम पहुंचते हैं। चेतना होममेकर हैं और लाइमलाइट से दूर रहती हैं।
करती हैं चीयर
Source: Insta
विराट की खूबसूरत भाभी के आगे बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस भी हैं फेल हैं। वे एथनिक पहनना पसंद करती हैं और बेहद ही सादगी से रहती हैं।
एथनिक लवर
Source: Insta
चेतना कोहली अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं। खुद को फिट रखने के लिए वे हर दिन योग करती हैं।
करती हैं योग
Source: Insta
चेतना के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें खाली वक्त में दोस्तों संग समय व्यतीत करना और घूमना-फिरना काफी पसंद है।
घूमना पसंद
Source: Insta
आपको बता दें कि कोहली ने हाल में गुरुग्राम स्थित अपने आलीशान बंगले की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) अपने बड़े भाई विकास को सौंपी है।
विकास को सौंपी
Source: Insta
BCCI के पूर्व अध्यक्ष की बहू की 10 तस्वीर
Click Here